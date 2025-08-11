x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Una de cada tres mujeres sufrirá fracturas por osteoporosis, asegura la ciencia

Según la Fundación Internacional contra la Osteoporosis, 75 millones de personas que habitan en Estados Unidos, Europa y Asia tienen esta enfermedad. Un nuevo estudio describe el estado actual de esta enfermedad en el mundo.

  • La osteoporosis se caracteriza por la pérdida de densidad ósea. FOTO Getty
    La osteoporosis se caracteriza por la pérdida de densidad ósea. FOTO Getty
El Colombiano
El Colombiano
11 de agosto de 2025
bookmark

Una de las enfermedades más comunes asociadas al envejecimiento es la osteoporosis, la cual debilita los huesos haciéndolos más propensos a cualquier tipo de fractura.

Una nueva revisión realizada por especialistas canadienses y publicada en la revista JAMA Network reveló algunas de las claves para comprender el actual panorama de esta afección, la cual es considerada como la enfermedad ósea más común a nivel mundial.

Lea: Elías Cuartas Gómez, el paisa que ayuda a “crear” piel en Canadá

Lo primero que hay que tener en cuenta es que esta afecta más a mujeres que a hombres: se estima que aproximadamente 200 millones de adultas mayores viven con osteoporosis, una cifra que podría aumentar en las próximas décadas debido al acelerado ritmo de envejecimiento de algunos países. Por ejemplo, el estimado es que una de cada tres mujeres mayores de 50 años sufrirá una fractura a causa de esta enfermedad en algún momento de su vida.

Para llevar a cabo esta investigación, lo que hicieron los expertos fue revisar casi 1.300 estudios realizados en la última década sobre este tema. Ahí encontraron que uno de los mayores retos para tratar esta condición es que los signos de alarma no son tan claros y evidentes como los de otras enfermedades. Al no ser identificables rápidamente los síntomas, las cifras de diagnóstico de la osteoporosis son bajas: pasa en Asia, donde son pocos los casos que se detectan y tratan, especialmente en las zonas rurales.

Otro de los hallazgos clave son las diferencias de los factores de riesgo entre hombres y mujeres. En estas últimas, uno de los más importantes son los cambios hormonales causados por la menopausia, específicamente la reducción de estrógenos, ya que este tiene un papel central en la salud de los huesos. Un bajo porcentaje de masa muscular, el sedentarismo, el consumo frecuente de bebidas alcohólicas y el tabaquismo son otros factores de riesgo.

En el caso de los hombres, uno de los problemas en el manejo de la osteoporosis es que esta no siempre suele ser diagnosticada. Esta podría aparecer debido a bajos niveles de testosterona o por la presencia de enfermedades hepáticas o renales crónicas. Además, en los últimos años, los especialistas médicos han descubierto que hay variantes genéticas que puede relacionarse con la pérdida de la densidad ósea, la condición que caracteriza a la osteoporosis.

Pero esta investigación asegura que, hoy en día, esta condición es prevenible si desde los primeros años de vida se toman medidas para tener huesos fuertes y un estilo de vida saludable. Para esto se recomienda tener una alimentación adecuada, con los niveles de calcio recomendados según la edad, y realizar actividad física constantemente e incluir en estas rutinas ejercicios de fuerza y que ayuden a mejorar el equilibrio.

No fumar, consumir alcohol en cantidades moderadas y evaluar constantemente el estado de los huesos son otras recomendaciones para mitigar riesgos. Además, este estudio sugiere que, a nivel epidemiológico, una buena medida sería implementar en los sistemas de salud un programa de seguimiento de fracturas que permitan seguir acompañando a las personas que ya viven con esta enfermedad.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida