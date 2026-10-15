Fiscalía ya indaga nuevas pistas entregadas por María Claudia Tarazona sobre la planeación del magnicidio de Miguel Uribe

La Fiscalía adelanta labores de policía judicial para establecer el origen y la autenticidad de un correo electrónico que María Claudia Tarazona, viuda del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, envió a ese organismo el pasado 3 de septiembre con información relacionada con la planeación del magnicidio.

Fuentes del ente acusador le confirmaron a Caracol Radio que el mensaje contenía información que, presuntamente, le habría suministrado una persona cuya identidad aún se desconoce. <br /> Según ese relato, el informante le habría narrado cómo se habría planeado el atentado contra el dirigente político.

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En el correo también fueron adjuntadas varias conversaciones de chat que, según la información conocida, le habían llegado a Paloma Valencia, excandidata presidencial del Centro Democrático.

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