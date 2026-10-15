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Fiscalía ya indaga nuevas pistas entregadas por María Claudia Tarazona sobre la planeación del magnicidio de Miguel Uribe

Tarazona el pasado 3 de septiembre envió un correo a la Fiscalía que contenía información que le habría suministrado una persona cuya identidad aún se desconoce, así como chats que le llegaron a Paloma Valencia.

  • Miguel Uribe Turbay sufrió un atentado el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito, barrio Modelia de Bogotá. Su fallecimiento se dio el 11 de agosto de ese mismo año en la Fundación Santa Fe. Foto: Miguel Uribe
    Miguel Uribe Turbay sufrió un atentado el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito, barrio Modelia de Bogotá. Su fallecimiento se dio el 11 de agosto de ese mismo año en la Fundación Santa Fe. Foto: Miguel Uribe
El Colombiano
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hace 39 minutos
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La Fiscalía adelanta labores de policía judicial para establecer el origen y la autenticidad de un correo electrónico que María Claudia Tarazona, viuda del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, envió a ese organismo el pasado 3 de septiembre con información relacionada con la planeación del magnicidio.

Fuentes del ente acusador le confirmaron a Caracol Radio que el mensaje contenía información que, presuntamente, le habría suministrado una persona cuya identidad aún se desconoce. <br /> Según ese relato, el informante le habría narrado cómo se habría planeado el atentado contra el dirigente político.

En contexto: A un año del magnicidio de Miguel Uribe, así va la investigación contra los responsables

En el correo también fueron adjuntadas varias conversaciones de chat que, según la información conocida, le habían llegado a Paloma Valencia, excandidata presidencial del Centro Democrático.

Noticia en desarrollo...

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