A un año del magnicidio de Miguel Uribe, así va la investigación contra los responsables

El 7 de junio de 2025, hacia las 6:15 p.m., el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado sicarial en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá. Un año después, las autoridades concluyeron que la estructura criminal detrás del ataque fue la Segunda Marquetalia. Además, varias personas ya han sido capturadas y condenadas por su participación en el crimen.
El atentado ocurrió mientras Uribe Turbay participaba en un encuentro público con simpatizantes y líderes comunitarios en el parque El Golfito, del barrio Modelia. Hasta el lugar llegó un adolescente de 14 años que se mezcló entre la multitud y abrió fuego contra el senador. Dos de los disparos lo impactaron: uno en la cabeza, a la altura del parietal izquierdo, y otro en el muslo, dejándolo gravemente herido.
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En medio de la confusión, el menor intentó escapar, pero fue herido y capturado por las autoridades. Uribe Turbay fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, donde logró ser estabilizado. Sin embargo, días después falleció debido a la gravedad de las heridas.