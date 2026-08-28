Aprobaron más de 37.000 firmas para poner en debate la posible militarización de Bogotá: todo se definirá en el Concejo

En medio de una propuesta por militarizar todo el territorio de la ciudad de Bogotá, el conteo oficial de la votación por aprobar esta premisa ya no es materia de especulación: 37.056 apoyos válidos abrieron paso a una discusión sin precedentes recientes en la capital. Le puede interesar: 128 soldados llegaron al Chocó para recuperar el control de una zona disputada por el ELN y el Clan del Golfo Tras superar el umbral legal exigido por la ley, la propuesta de llevar efectivos de las Fuerzas Militares a las calles de Bogotá desembarcará en el Concejo Distrital en forma de cabildo abierto, un mecanismo de participación ciudadana propiciado por el representante José Jaime Uscátegui y el concejal Julián Uscátegui.

La luz verde la dio la Resolución 1052 del 19 de agosto de 2026, emitida por la Registraduría Nacional del Estado Civil. El documento certificó que el comité promotor sobrepasó por 5.960 apoyos el mínimo requerido de 31.096 firmas, fijado a partir del cinco por mil del censo electoral capitalino.

El proceso de la Registraduría: una de cada tres firmas quedó fuera

El camino institucional requirió dos etapas de verificación técnica. En total, la entidad examinó 52.965 registros entregados por los promotores, de los cuales anuló 15.909, cifra equivalente al 30 % de las planillas presentadas. En la primera fase, según el reporte de la entidad, se contabilizaron 40.065 registros de los 39.866 declarados; allí solo 26.770 resultaron válidos y 13.295 fueron descartados, dejando la solicitud 4.326 firmas por debajo del límite. Ante esto, el pasado 2 de julio se radicaron 861 formularios adicionales con 12.915 apoyos declarados, logrando certificar finalmente un 19 % más del umbral legal. Las causas de invalidación no se detallaron en la resolución divulgada, aunque responden a inconsistencias habituales como duplicidad, datos incompletos o registros ajenos al censo electoral distrital.

La mecánica del debate en la corporación

Con la certificación notificada al Concejo, la corporación deberá fijar fecha, lugar y temario de la sesión pública a más tardar un mes después de la radicación formal, según la Ley 1757 de 2015. Si la notificación ocurre en periodo de receso, la citación se programará para el ciclo ordinario inmediatamente posterior. El espacio estará abierto públicamente a toda la ciudadanía. Quienes deseen intervenir tendrán que inscribirse ante la Secretaría General del Concejo con tres días de antelación y radicar un resumen escrito de su ponencia. Por mandato legal, la asistencia del alcalde Carlos Fernando Galán es obligatoria para responder los cuestionamientos de su competencia, mientras que los funcionarios distritales citados por los promotores deberán recibir la notificación con cinco días de margen.

El alcance real: deliberación sin voto ni mandato obligatorio

El cabildo abierto constituye un foro de control político y deliberación ciudadana; no funciona como referendo ni consulta popular. Por ello, la sesión no concluirá con una votación que decrete el despliegue de tropas ni autoriza la presentación directa de proyectos de acuerdo. El artículo 170 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia estipula que la asistencia militar es un recurso temporal y excepcional ante graves alteraciones de la convivencia o emergencias que rebasen a la Policía. La facultad legal de solicitarla recae de forma exclusiva en el alcalde, y su autorización final depende del presidente de la República como comandante supremo de las Fuerzas Armadas.

El debate sobre la asistencia militar en Bogotá ya tiene luz verde en el plano legal, aunque la medida está lejos de ser una realidad inmediata. FOTO: Ejército Nacional

El contexto y origen de la iniciativa

Este proceso, junto con la idea de llevar a los militares a las calles de Bogotá arrancó el pasado 13 de enero de 2026 con la inscripción del comité promotor “Apoyo por Apoyo”. La iniciativa se sustenta en la búsqueda de respuestas contra el crimen organizado, en un escenario donde la Secretaría de Seguridad reporta reducciones en 2026 del 48 % en hurto de bicicletas, 36,9 % en hurto de automotores y 32,3 % en hurto de motocicletas. El debate en el escenario público abordará la delimitación de funciones entre el Ejército y la Policía, la capacidad operativa y los controles para la protección de derechos en entornos urbanos.

La iniciativa impulsada por los dirigentes José Jaime y Julián Uscátegui logró el respaldo suficiente para forzar una sesión pública de control político y deliberación ciudadana. FOTO: Ejército Nacional

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