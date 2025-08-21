La actriz de Stranger Things Millie Bobby Brown y su esposo Jake Bongiovi anunciaron la adopción de una bebé

La actriz británica Millie Bobby Brown, reconocida mundialmente por su papel de Eleven en la exitosa serie de Netflix Stranger Things, anunció junto a su esposo Jake Bongiovi que se han convertido en padres tras adoptar a una niña.
“Este verano le dimos la bienvenida a nuestra dulce niña mediante la adopción. Estamos más que emocionados de embarcarnos en este hermoso nuevo capítulo de la paternidad con paz y privacidad. Y entonces fuimos tres”, escribieron ambos en un comunicado publicado en redes sociales.