Millonarios se quedó sin técnico: Fabián Bustos fue destituido a horas del clásico ante Santa Fe; ¿quién dirigirá al azul?

Sin pena ni gloria se recordará el paso de Fabián Bustos por Millonarios, pues en la noche del pasado martes primero de septiembre, el cuadro “Embajador” hizo pública la rescisión de contrato del director técnico argentino. Bustos llegó a la capital de la República el 2 de febrero de este año para reemplazar a Hernán Torres como estratega de los azulez.
“Millonarios FC informa que el profesor Fabián Bustos no continuará como entrenador del equipo profesional. Millonarios quiere expresar al profesor Bustos y a su cuerpo técnico su más sincero agradecimiento por su profesionalismo, esfuerzo, dedicación y calidad humana durante su etapa al frente del equipo”, escribió el equipo capitalino en el comunicado oficial.