MinAmbiente frenó resolución de Petro que declaraba reserva natural de 1.499 hectáreas en Santurbán, ¿por qué?

A menos de dos semanas de estar en el cargo, el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, revocó una resolución que había dejado en firme el Gobierno Petro, en la que se había declarado la Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter definitivo “La Baja”, ubicada por fuera del Páramo de Santurbán.

Se trata de 1.499 hectáreas de la microcuenca de la quebrada La Baja. La decisión quedó consignada en la Resolución 1037 y responde, según la cartera ambiental, a la necesidad de corregir irregularidades identificadas en el trámite y de dar cumplimiento a un fallo de tutela del Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga.

Y es que el fallo ordenó reiniciar el proceso para garantizar su validez, transparencia y participación ciudadana, y dejó sin efectos la consulta pública que se había adelantado, al identificar la posible vulneración de tres derechos fundamentales de los habitantes de California, Santander.

El Ministerio señaló que la resolución revocada se expidió a menos de 24 horas de terminar el gobierno de Gustavo Petro, pese a que existía una tutela admitida en curso por posible vulneración de derechos y mientras estaba pendiente una recusación contra la entonces ministra encargada, circunstancia que —según la entidad— suspendía legalmente la actuación administrativa.

Con la revocatoria, quedan sin vigencia los efectos sobre las 1.499 hectáreas de la microcuenca y el trámite regresa al punto en que debe garantizarse la participación de las comunidades, la transparencia de la actuación administrativa y el debido proceso.

El Ministerio anunció que adelantará una nueva evaluación técnica y jurídica integral sobre la protección del área, y aclaró que la decisión no representa un pronunciamiento en contra de los fundamentos técnicos, científicos o ambientales que dieron origen a la iniciativa de proteger la microcuenca de La Baja.

Santurbán es fuente hídrica estratégica para más de 2,5 millones de personas en Santander y Norte de Santander, y es considerado uno de los territorios fundamentales para la protección del agua y la biodiversidad del país.