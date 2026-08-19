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Andes suspende sus fiestas municipales para volcar sus recursos en la reconstrucción tras el terremoto

El alcalde Germán Alexander Vélez Orozco anunció la cancelación del evento más importante del calendario turístico del municipio, en el suroeste antioqueño, para redirigir el presupuesto hacia la atención de las familias afectadas.

  • Andes suspende sus fiestas municipales para volcar sus recursos en la reconstrucción tras el terremoto
  • Comunicado de la Alcaldía de Andes. Foto: cortesía.
    Comunicado de la Alcaldía de Andes. Foto: cortesía.
El Colombiano
El Colombiano
19 de agosto de 2026
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Ante la emergencia que atraviesa el municipio como consecuencia del terremoto del pasado 10 de agosto, la Alcaldía de Andes anunció la cancelación de las Fiestas Katías 2026, que tradicionalmente se celebran a finales de octubre y comienzos de noviembre.

La decisión se tomó para redireccionar los recursos previstos para su realización hacia la atención de las familias afectadas y el proceso de recuperación del municipio.

”Sabemos lo que las Fiestas Katías representan para el comercio, el turismo y la economía local, y agradecemos profundamente la comprensión de todos los sectores. Hoy las circunstancias nos exigen priorizar nuestros recursos y esfuerzos en quienes más lo necesitan”, señaló el alcalde Germán Alexander Vélez Orozco.

Según el reporte más reciente de la Alcaldía, el municipio contabiliza 518 viviendas afectadas: 348 en zona rural y 170 en zona urbana. De ese total, 71 viviendas tienen orden de evacuación. Las autoridades locales advirtieron que los reportes continúan llegando, y que también se han registrado afectaciones en instituciones educativas y otros espacios del municipio.

Entérese: Ingenieros se han quedado “cortos” para diagnosticar daños por terremoto en Andes, suroeste antioqueño

Andes es uno de los municipios del suroeste antioqueño que reportó afectaciones en el más reciente balance de la Gobernación de Antioquia, que hasta el 13 de agosto contabilizaba 102 municipios del departamento con algún tipo de daño tras el sismo.

Ese balance departamental incluye 2.300 viviendas afectadas, 344 instituciones educativas, 22 centros hospitalarios, 49 iglesias, 26 sedes de alcaldías, 4 estaciones de Policía, 3 casas de la cultura y 7 escenarios deportivos, distribuidos por todas las subregiones.

Comunicado de la Alcaldía de Andes. Foto: cortesía.
Comunicado de la Alcaldía de Andes. Foto: cortesía.

Un equipo de ingenieros estructurales y geólogos de la Gobernación se ha desplazado a distintos municipios, entre ellos varios del suroeste, para evaluar las edificaciones comprometidas y determinar qué intervenciones o medidas preventivas se requieren.

El alcalde de Andes también agradeció y respaldó las iniciativas ciudadanas, los puntos de acopio y las actividades de ayuda que se vienen realizando en el municipio, y pidió mantener la articulación de esfuerzos, especialmente en la consecución de materiales de construcción, que señaló como una de las principales necesidades del momento.

”Hoy, por encima de cualquier diferencia, importa Andes y nuestra gente. Tenemos un reto enorme por delante, pero también un pueblo dispuesto a levantarse”, concluyó Vélez Orozco.

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La decisión de Andes se suma a otras medidas que distintas entidades públicas y privadas de Antioquia han tomado en las últimas semanas para redirigir recursos hacia la atención de la emergencia, en momentos en que la Gobernación mantiene, además, apoyo activo a la atención del sismo en Chocó, Risaralda y Valle del Cauca, departamentos con los que continúa articulada a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Lea más: Clases en vilo tras el sismo: tres escuelas en Andes quedaron inhabilitadas por graves daños

¿Por qué la Alcaldía de Andes decidió cancelar las Fiestas Katías 2026?
El alcalde Germán Alexander Vélez Orozco anunció la cancelación del evento cultural y turístico más importante del municipio para redireccionar el presupuesto municipal hacia la ayuda humanitaria y la adquisición de materiales de construcción para las familias golpeadas por el terremoto del 10 de agosto.
¿Cuál es el censo de viviendas y familias afectadas por el terremoto en Andes?
El balance preliminar de la Alcaldía de Andes reporta 518 viviendas afectadas (348 en la zona rural y 170 en la urbana). De ellas, 71 viviendas tienen orden de evacuación preventiva por daños estructurales graves.
¿Cuál es el panorama de afectaciones en el resto del departamento de Antioquia?
Según la Gobernación, más de 102 municipios del departamento resultaron con afectaciones. El balance contabiliza más de 2.300 viviendas dañadas, 344 escuelas, 22 hospitales y decenas de iglesias y sedes gubernamentales en diversas subregiones.
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