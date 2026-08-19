Andes suspende sus fiestas municipales para volcar sus recursos en la reconstrucción tras el terremoto

Ante la emergencia que atraviesa el municipio como consecuencia del terremoto del pasado 10 de agosto, la Alcaldía de Andes anunció la cancelación de las Fiestas Katías 2026, que tradicionalmente se celebran a finales de octubre y comienzos de noviembre.

La decisión se tomó para redireccionar los recursos previstos para su realización hacia la atención de las familias afectadas y el proceso de recuperación del municipio.

”Sabemos lo que las Fiestas Katías representan para el comercio, el turismo y la economía local, y agradecemos profundamente la comprensión de todos los sectores. Hoy las circunstancias nos exigen priorizar nuestros recursos y esfuerzos en quienes más lo necesitan”, señaló el alcalde Germán Alexander Vélez Orozco.

Según el reporte más reciente de la Alcaldía, el municipio contabiliza 518 viviendas afectadas: 348 en zona rural y 170 en zona urbana. De ese total, 71 viviendas tienen orden de evacuación. Las autoridades locales advirtieron que los reportes continúan llegando, y que también se han registrado afectaciones en instituciones educativas y otros espacios del municipio.

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Andes es uno de los municipios del suroeste antioqueño que reportó afectaciones en el más reciente balance de la Gobernación de Antioquia, que hasta el 13 de agosto contabilizaba 102 municipios del departamento con algún tipo de daño tras el sismo.

Ese balance departamental incluye 2.300 viviendas afectadas, 344 instituciones educativas, 22 centros hospitalarios, 49 iglesias, 26 sedes de alcaldías, 4 estaciones de Policía, 3 casas de la cultura y 7 escenarios deportivos, distribuidos por todas las subregiones.