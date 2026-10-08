MinInterior terminó 557 contratos y liberó $103.000 millones como parte de su plan de austeridad

Además de ponerle freno a los viajes oficiales y pedirles a las entidades que prioricen reuniones virtuales antes de autorizar desplazamientos, el Gobierno empezó a traducir su política de austeridad en recortes concretos.
A través de la Circular 06, la Presidencia impartió instrucciones a ministros, directores de departamentos administrativos y demás entidades que reciben recursos del Presupuesto General de la Nación para reforzar el control del gasto. La directriz, emitida después de la aprobación del Presupuesto General para 2027, pide limitar, entre otros, los gastos asociados a viajes oficiales y publicidad.
En ese contexto, el Ministerio del Interior informó que puso $103.000 millones a disposición del Ministerio de Hacienda para que esos recursos puedan ser reorientados hacia otras necesidades del Estado.
“Esta medida se adopta en concordancia con las políticas de austeridad y eficiencia en el gasto público y corresponde a un esfuerzo significativo del Ministerio del Interior por optimizar el uso de los recursos asignados y contribuir, desde su propio presupuesto, a las necesidades actuales de financiación del Estado”, informó el Ministerio del Interior.