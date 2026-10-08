Ministra de Salud responde a Jennifer Pedraza por dudas sobre su título y publica certificado

La ministra de Salud, Ana María Vesga, respondió a los cuestionamientos de la senadora Jennifer Pedraza sobre la acreditación de sus estudios de posgrado en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, España.
La funcionaria publicó un certificado del título universitario con el que respalda que cursó y finalizó el programa de maestría en Economía de la Salud y del Medicamento.
Y es que el pronunciamiento de Vesga se produjo luego de que Pedraza advirtiera que la hoja de vida de la ministra, registrada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), no acreditaría la obtención de ese título.