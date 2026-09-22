Un tigre rugiendo y con ojos verdes: así sería la moneda protocolaria del Gobierno de Abelardo de la Espriella

El gobierno de Abelardo De la Espriella comenzó a explorar cuánto costaría fabricar una nueva moneda protocolaria para las actividades oficiales del presidente de la República. La pieza tendría un diseño que combina símbolos relacionados con la seguridad y estaría bañada en oro antiguo. Le puede interesar: Estas son las cinco cartas que se juega el Gobierno en el Congreso; ¿son viables? ¿Qué es una moneda protocolaria? Se entrega como regalo oficial y no tiene valor comercial ni sirve como dinero. Su función sería la de un obsequio institucional que el presidente podría entregar a invitados especiales, diplomáticos, autoridades, militares, deportistas y otros visitantes durante actividades oficiales de la Presidencia. De acuerdo con el objeto publicado por el Departamento de Presidencia (Dapre), tendría como finalidad “contratar la adquisición de moneda protocolaria para ser entregada en cumplimiento de las actividades protocolarias del señor Presidente de la República, en su calidad de jefe de Estado”. El Dapre publicó el pasado 18 de septiembre una invitación dirigida a potenciales proveedores para conocer el precio para producir inicialmente 100 unidades. Por ahora, el proceso corresponde únicamente a un estudio de mercado.

¿Cómo sería la moneda presidencial?

En una de sus caras estaría la fachada de la Casa de Nariño, acompañada por la bandera de Colombia. Sobre esta imagen aparecería la cabeza de un tigre con ojos verdes.

Desde el 2021 se han hecho monedas protocolarias; este sería el diseño de la de Abelardo de la Espriella. FOTO: Dapre

Según la descripción del diseño revelada por Cambio, la moneda tendría seis centímetros de diámetro y cinco milímetros de grosor. Debajo del tigre aparecerían las iniciales “A.D.L.E.”, correspondientes al nombre del presidente; y a los lados estarían los años 2026 y 2030, correspondientes al periodo presidencial. En la parte superior se incluiría la frase “Honor y lealtad”, junto con dos estrellas. En la zona inferior aparecería el nombre “Jefatura para la Protección Presidencial”. El reverso estaría dedicado a la seguridad del jefe de Estado. Allí se representarían tres figuras: un integrante de protección táctica, un casco espartano y una agente de protección ejecutiva. También aparecería el nombre de Carlos Andrés Caicedo Páez, jefe para la Protección Presidencial.

¿Cuánto costaría y cuándo se entregarían?

La propuesta contempla que cada pieza sea entregada dentro de un estuche plástico. Las empresas que participen en el estudio de mercado deberán mantener sus cotizaciones durante 90 días. Sin embargo, todavía no está definido cuántas unidades adquirirá finalmente el Gobierno ni cuánto costará cada moneda. Esos aspectos dependerán de las cotizaciones que reciba el Dapre y de los recursos que eventualmente se destinen para la compra. La compra de este tipo de monedas no comenzó con el gobierno de Abelardo de la Espriella. Desde 2021 se han realizado adquisiciones de estos símbolos protocolarios. Durante el gobierno de Iván Duque se hicieron dos compras: una por $42,9 millones y otra por $41,9 millones. Durante la administración de Gustavo Petro también se adquirieron monedas protocolarias. Los contratos fueron por $9,9 millones en 2023, $5 millones en 2024 y $11 millones en 2025. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: