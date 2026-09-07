Una caída que terminó en tragedia: murió el padre del “Patrón” Bermúdez

El fútbol colombiano está de luto por el fallecimiento de Jorge Enrique Bermúdez Melo, reconocido exfutbolista y padre del también exjugador Jorge “Patrón” Bermúdez. El recordado deportista murió en las últimas horas, luego de permanecer hospitalizado tras sufrir una fuerte caída que le provocó graves problemas de salud.
Jorge Enrique Bermúdez, conocido en el mundo del fútbol como el “Hacha” Bermúdez, desarrolló buena parte de su carrera deportiva en el Deportes Quindío, aunque también vistió las camisetas de equipos tradicionales como Santa Fe y Deportivo Pereira.