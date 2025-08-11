De Diana a Miguel: así han sido las tragedias que han marcado a la familia Turbay

La historia que vuelve a repetirse. Eso pensaron muchos el pasado sábado 7 de junio al enterarse de que Miguel Uribe Turbay, el senador y precandidato presidencial había sido víctima de un ataque sicarial en Bogotá. Otra vez la tragedia rodeaba a un Turbay, ese apellido anclado en la memoria nacional por el triste episodio de la muerte de Diana Turbay en los 90, la madre del político de 39 años que este lunes, 11 de agosto, murió tras luchar 65 días por su vida.
Lea aquí: Con Miguel Uribe ya son ocho los candidatos presidenciales asesinados en la historia de Colombia
Fue en los tiempos más oscuros de la historia del país, cuando los narcos infundían el terror lanzando bombazos y ordenando asesinatos a diestra y siniestra cuando el país conoció la noticia de que Diana Turbay, la hija del expresidente Julio César Turbay Ayala, en su calidad de directora del noticiero Criptón, había sido retenida tras organizar una entrevista con el cura Manuel Pérez, comandante del ELN. La cita fue solo una coartada del cartel de Medellín para secuestrarla.