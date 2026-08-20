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Asesinan a mujer dentro de su casa en San Cristóbal, Medellín, y señalan a su pareja, quien había salido de la cárcel

Según las autoridades, la víctima y el señalado victimario se estaban separando y se habían encontrado el día anterior al crimen. Desde entonces se le perdió el rastro.

  • Los agentes del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección al cuerpo sin vida de Sonia Omaira Silva Martínez, de 54 años, en la vereda Travesías, corregimiento de San Cristóbal. FOTO: MAURICIO PALACIO.
    Los agentes del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección al cuerpo sin vida de Sonia Omaira Silva Martínez, de 54 años, en la vereda Travesías, corregimiento de San Cristóbal. FOTO: MAURICIO PALACIO.
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 10 minutos
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Un encuentro, en medio de los acuerdos de separación, habría llevado a la muerte a una mujer de 54 años en el corregimiento San Cristóbal, de Medellín. A esta persona la encontraron muerta dentro de su vivienda, con varias heridas de arma blanca, tendida en el suelo. Las primeras versiones dan cuenta de que el victimario sería un hombre que había salido de prisión.

El hallazgo del cuerpo de la mujer ocurrió sobre las 11:57 de la noche del pasado miércoles en la vereda Travesías, de este corregimiento del occidente de Medellín, luego de que la hija de la fallecida llegara a la propiedad, buscándola porque no se había reportado en todo el día.

La víctima en estos hechos fue identificada como Sonia Omaira Silva Martínez, quien era ama de casa y madre de tres hijos. Según sus familiares, esta mujer y el presunto victimario sostenían una relación desde hace 20 años, de los cuales 15 estuvo tras las rejas el señalado de cometer el crimen.

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Luego de que esta persona recobró la libertad hace dos años, habían retomado la relación, la cual se habría caracterizado por las amenazas y las agresiones físicas. Sin embargo, hace algunos meses habían decidido dar por finalizado el vínculo sentimental. Incluso Sonia Omaira estaba construyendo una casa en un lote que tenía para que viviera el presunto homicida.

Sin embargo, en horas de la tarde, Sonia Omaira y su pareja se habían encontrado y hasta ingresaron a la vivienda donde residía la mujer. Testigos indicaron que en horas de la noche, los vecinos vieron salir al hombre de la propiedad y desde entonces se le perdió cualquier rastro de su paradero.

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El comandante de la Policía Metropolitana, general Henry Yesid Bello Cubides, expresó que “estamos ya en la búsqueda de ese delincuente, vamos a adelantar todo el proceso investigativo y los actos urgentes con nuestra Fiscalía para obtener la orden de captura y posteriormente materializarla para que responda por esta conducta”.

Desde la Policía Metropolitana indicaron que el presunto homicida, de 44 años, tendría problemas de consumo de estupefacientes y además había estado detenido por el delito de homicidio, en hechos ocurridos hace más de 20 años.

De acuerdo con el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc), este año se han registrado 18 asesinatos de mujeres en Medellín, cuatro casos menos que hace un año. De estos hechos, 11 son investigados por la Fiscalía como feminicidios.

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Preguntas frecuentes

1. ¿Quién era la mujer asesinada en San Cristóbal, Medellín?
La víctima fue identificada como Sonia Omaira Silva Martínez, de 54 años, ama de casa y madre de tres hijos. Su cuerpo fue encontrado dentro de su vivienda, en la vereda Travesías, con varias heridas causadas con arma blanca.
2. ¿Quién sería el responsable del asesinato de Sonia Omaira Silva?
Las autoridades buscan como principal sospechoso a un hombre de 44 años, quien había sido pareja sentimental de la víctima. La Policía indicó que ya adelanta las investigaciones para solicitar una orden de captura, pero el señalado aún no había sido capturado al momento del reporte.
3. ¿La mujer asesinada había denunciado previamente a su expareja por violencia?
La información entregada por los familiares señala que la relación estuvo marcada por amenazas y agresiones físicas, pero la noticia no precisa si Sonia Omaira había presentado denuncias formales contra el hombre ante las autoridades.
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