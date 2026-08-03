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A prisión hombre señalado de matar a su mamá e intentar hacer pasar el crimen como un suicidio en Manrique, Medellín

Inicialmente, la captura fue por porte ilegal de armas, pero el dictamen forense habría demostrado que a la mujer le dispararon mientras dormía.

  • A Larry Gómez Posada, de 51 años, lo enviaron a prisión al ser señalado del asesinato de su mamá, el cual habría intentado hacer pasar como un suicidio. FOTOS: LAURA ROSA JIMÉNEZ VALENCIA Y CORTESÍA
    A Larry Gómez Posada, de 51 años, lo enviaron a prisión al ser señalado del asesinato de su mamá, el cual habría intentado hacer pasar como un suicidio. FOTOS: LAURA ROSA JIMÉNEZ VALENCIA Y CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 2 horas
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Al ser señalado de dispararle a su mamá mientras dormía y luego decir que se había suicidado, un juez de control de garantías mandó a prisión a Larry Gómez Posada, de 51 años. Las investigaciones habrían establecido su responsabilidad en los hechos que llevaron a su captura, pese a que habría intentado cambiar la versión de lo ocurrido con la mujer de 77 años.

Los hechos por los cuales están procesando a este hombre ocurrieron a las 2:53 de la madrugada del pasado viernes 31 de mayo en la carrera 45 con la calle 66, en Manrique Central, luego de que este hombre llamara a las autoridades para reportar el supuesto suicidio de su mamá, identificada como Luz Rocío Posada Henao.

Tras las primeras investigaciones, efectuadas por los agentes de la Sijín de la Policía Metropolitana, se pudo descartar el supuesto suicidio y se iniciaron las investigaciones por homicidio, aunque en un comienzo a Gómez Posada lo capturaron por porte ilegal de armas, ya que le encontraron la pistola con la que se cometió el ataque.

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De acuerdo con la Fiscalía, “el procesado le habría disparado en el rostro a la víctima mientras dormía en su habitación. Posteriormente, cuando la Policía llegó al lugar de los hechos, habría manifestado que su madre se disparó accidentalmente mientras manipulaba un arma tipo pistola”.

Los vecinos del sector aseguraron que los hechos de violencia cometidos por el procesado en contra de su madre eran recurrentes y las autoridades ya investigan si esto tendría relación con problemas psiquiátricos por parte de este hombre.

“Las labores de policía judicial evidenciaron que la mujer, de 76 años, al parecer era víctima de un ciclo de violencia física y psicológica por parte de su hijo. Asimismo, se estableció que en una ocasión la habría amenazado con incendiar la vivienda donde ambos residían”, indicó el pronunciamiento del ente acusador.

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Durante la inspección al cuerpo sin vida de Luz Rocío, las autoridades incautaron el revólver y 13 cartuchos que serían usados para esta arma. No tenía ninguna documentación que permitiera su porte y se investiga cuál sería la finalidad de su tenencia.

Ante estas evidencias, a Gómez Posada le imputaron cargos por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. Durante las audiencias concentradas, el capturado no se allanó a los cargos, pero igual le dictaron medida de detención en la cárcel.

Además de estos delitos, el procesado tenía antecedentes judiciales como víctima por los delitos de lesiones personales (19 de febrero de 2023) y por hurto (6 de agosto de 2008).

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Preguntas frecuentes

1. ¿Por qué enviaron a prisión al hijo señalado de matar a su madre en Manrique, Medellín?
Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Larry Gómez Posada, de 51 años, por su presunta responsabilidad en el homicidio de su madre, Luz Rocío Posada Henao. La Fiscalía sostiene que le habría disparado mientras ella dormía e intentó hacer pasar el crimen por un suicidio.
2. ¿Cómo descubrieron las autoridades que la muerte de la adulta mayor en Manrique no fue un suicidio?
La versión inicial fue descartada durante la inspección judicial realizada por la Sijín de la Policía Metropolitana. Los investigadores encontraron inconsistencias con la hipótesis del suicidio, por lo que el caso pasó a ser investigado como un homicidio.
3. ¿Qué cargos enfrenta Larry Gómez Posada por la muerte de su madre?
La Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. El procesado no aceptó los cargos durante las audiencias, pero un juez ordenó su reclusión preventiva en una cárcel mientras avanza el proceso.
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