En aparente ataque de celos asesinaron a un suboficial del Ejército en una casa de Robledo, Medellín

Dormir en una casa del barrio Robledo Palenque, de Medellín, le terminó costando la vida a un suboficial del Ejército Nacional. Todo porque el excompañero sentimental de su anfitriona ingresó a la vivienda y, al verlo dormir con ella, tomó un cuchillo y lo apuñaló en varias ocasiones hasta asesinarlo. Los hechos se registraron a las 3:38 de la mañana de este lunes en la carrera 87 con la calle 68, en este barrio de la comuna 7 (Robledo), de Medellín, en el tercer piso de una propiedad, donde el suboficial César Augusto Hurtado Parra, de 44 años, se estaba hospedando después de una reunión social.

Mientras dormía en la misma cama con una mujer y su hija, de un año, un hombre ingresó a la propiedad, prendió la luz y atacó en varias ocasiones tanto a la mujer como al militar, dejándolos gravemente heridos. Entérese: Asesinaron a adulta mayor e intentaron hacer pasar su muerte como suicidio en Manrique, Medellín El militar fallece en la cama de la vivienda, mientras que a la mujer la trasladaron a un centro asistencial, donde se recupera de las lesiones sufridas en todo su cuerpo, puesto que el victimario se abalanzó primero sobre ella. La menor de edad no sufrió lesiones. Según el relato de los testigos, el suboficial y la mujer estuvieron compartiendo todo el día debido a que ella estaba cumpliendo años. El militar, con quien ella estaba iniciando una relación, había ido con otro compañero y durante la tarde consumieron licor. Le puede interesar: Ausencia laboral destapó el asesinato de una mujer dentro del baño de su casa en Itagüí Después de la fiesta, se fueron a dormir y cuando el victimario se enteró de que la mujer estaba durmiendo con el militar, procedió a apuñalarlos a ambos, según la información policial. Tras el hecho, el señalado homicida escapó del lugar, dejando abandonado el cuchillo con el cual se produjo el ataque.

Con base en testimonios de testigos, las autoridades tienen plenamente individualizado al presunto responsable de estos hechos y ya avanzan en su búsqueda para que responda por los delitos de homicidio y tentativa de feminicidio. Con este hecho son 154 las personas asesinadas este año en Medellín, 44 casos menos que el año pasado. Es, además, el caso 47 que estaría relacionado con temas de convivencia, de acuerdo con el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc). Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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