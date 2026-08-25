El Mundial femenino de 2027 conocerá sus grupos este 11 de diciembre en Río de Janeiro

Río de Janeiro albergará el 11 de diciembre el sorteo de la fase final del Mundial femenino de 2027, la primera edición del torneo que se celebrará en Sudamérica, informó este lunes la FIFA.

El acto se realizará en el Museo de Arte Moderno de Río, ubicado junto al mar, y reunirá a más de 1.000 invitados, entre ellos delegaciones de las selecciones ya clasificadas y de las que todavía disputan la clasificación.

La ceremonia determinará la composición de los grupos de las 32 selecciones clasificadas para el torneo, que se disputará entre el 24 de junio y el 25 de julio de 2027 en ocho sedes repartidas por Brasil.

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La elección del museo como recinto del sorteo busca rendir homenaje al “jogo bonito”, el estilo de juego asociado históricamente al fútbol brasileño, según un comunicado del organismo.

“El fútbol se ha definido muchas veces como un lenguaje universal. En Brasil, es también una forma de arte”, afirmó la directora general de fútbol de la FIFA, Jill Ellis, citada en el comunicado.

Colombia, Argentina y la anfitriona Brasil ya tienen asegurado su lugar en el torneo. Ecuador, en tanto, deberá superar primero una ronda preliminar ante Ghana, Sudáfrica y China-Taipéi para seguir con vida en la carrera clasificatoria.

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