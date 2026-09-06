Murió el pastor Darío Silva-Silva, periodista y fundador de la iglesia Casa Sobre la Roca

La Iglesia Cristiana Integral Casa Sobre la Roca confirmó la muerte de su fundador, el pastor Darío Silva Silva, la noche del domingo 6 de septiembre.

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“Con profunda tristeza, pero con gratitud a Dios por una vida que dejó huella Casa Sobre la Roca informa con profundo pesar el fallecimiento de su fundador, el pastor Darío Silva-Silva, quién dedicó su vida al servicio de Dios, a la enseñanza de la Palabra y al acompañamiento espiritual de miles de familias en Colombia y en diferentes lugares del mundo”, dice el comunicado de la iglesia.

Las causas del fallecimiento no fueron esclarecidas. Tampoco se dieron a conocer detalles de las honras funebres, homenajes y actos conmemorativos.

Desde el sábado, la iglesia había pedido a sus fieles y seguidores a través de sus redes sociales, orar por la salud del pastor. El mensaje citaba Filipenses 4:6-7 “No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamiento en Cristo Jesús”.

Darío Silva-Silva nació en Tarqui, Huila, en 1938. Fue periodista, pastor, teólogo, escritor, evangelista y fundador de Casa Sobre la Roca, la iglesia cristiana que creó en 1987 en Bogotá junto con su esposa, Esther Lucía Ángel. Durante casi 30 años Darío Silva ejerció el periodismo político en diversos medios de comunicación.

“Fue empresario por algún tiempo del Telenoticiero Noticolor. Trabajó en emisoras de radio y noticieros de Colombia y fue columnista de algunos diarios regionales”, se lee en su biografía.

A la par del periodismo y mientras trabajaba en RCN Radio, estudió teología. Su acercamiento al cristianismo se dio en medio de crisis personal que lo terminó llevando a la formación espiritual y teológica hasta, finalmente, a dedicar su vida al liderazgo religioso.

En sus años en RCN, a Silva-Silva cubrió en el 85 la Toma del Palacio de Justicia y la Tragedia de Armero. Dos años después ganó el premio Simón Bolívar en la categoría Trabajo de investigación en radio, compartido con Francisco Tulande por el trabajo titulado “La otra Colombia en Nueva York” emitido en RCN Radio.

En 1987 se retira de los medios.

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La Casa Sobre la Roca empezó con un grupo de 72 personas. Con el paso de los años, la congregación amplió su presencia. Hoy tiene 36 sedes en 5 países: Colombia, Estados Unidos, Canadá, Panamá y España. Por sus cultos han pasado reconocidos personajes del acontecer nacional como el exfutbolista Radamel Falcao García y su esposa Lorelei Tarón, Viviane Morales y su exesposo Carlos Alonso Lucio, el cantante Moisés Angulo, el presentador Hernán Orjuela y los humoristas José Ordóñez, que ahora también es pastor y Don Jediondo.