Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

En vivo | Todo listo en Ditaires para Nacional y Junior: ¿va Cardona como inicialista en el Verde?

Atlético Nacional y Junior se juegan algo más que tres puntos en Ditaires: el liderato del cuadrangular y un paso clave hacia la final

  • Nacional recibe a Junior en Ditaires. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 41 minutos
Atlético Nacional recibe a Junior por la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II en el estadio Metropolitano de Ditaires, en un choque que va más allá de los tres puntos, porque se juega el liderato del cuadrangular y el que gane podría dar un paso importante en el objetivo de llegar a la final.

Nacional debe romper la racha negativa como local frente a Junior, que no pierde en territorio antioqueño contra el Verde desde hace cuatro visitas, en las que acumula tres triunfos y un empate. Un historial incómodo que es hora de cambiar.

Para ese objetivo, el técnico Diego Arias eligió el siguiente onceno titular: David Ospina; Andrés Román, Simón García, William Tesillo, Camilo Cándido; Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Edwin Cardona; Juan Bauzá, Marino Hinestroza y Alfredo Morelos.

El técnico confirmó la presencia como inicialista de Edwin Cardona, mientras que Juan Manuel Rengifo estará en el banco de suplentes esperando su oportunidad.

Siga aquí el minuto a minuto de este compromiso:

