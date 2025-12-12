“Jimmy Martínez”, la voz detrás de audios que amenazan a comunidades de Guaviare y las presionan contra el Ejército

La constante instigación que ejercen las disidencias de las Farc sobre las comunidades volvió a quedar expuesta, tras la revelación de un audio interceptado a uno de sus comandantes en el departamento de Guaviare, en el cual promovió una asonada contra el Ejército.
“Ole viejito, póngale cuidado. Póngale un mensaje y llame ahí a los de Puerto Ospina, llame toda esa gente, quiero ver toda esa gente, hijueputa, brotándose pa’ allá pa’ afuera a apoyar, hijueputa, y a pelear, no irse por allá de maniquiur, ni de patiquiur ni de paseo ni de tomatragos, pilas con eso hijueputa, porque los que no hagan las cosas, los que incumplan, ya saben cómo les toca, ¿no?”.
Estas palabras están circulando por chats de WhatsApp este viernes, en un archivo de audio de 32 segundos, y se presume que fueron proferidas por Jhon Wilmer Ulcué Trochez (“Jimmy Martínez” o “Jimmy Parra”), cabecilla del frente 44 adscrito al Estado Mayor Central de las Farc (EMC).