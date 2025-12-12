x

Área Metropolitana instaló 15 nuevos sensores para monitorear el ruido ambiental en Copacabana, Itagüí y Sabaneta

En total, ya son 35 sensores en el Valle de Aburrá. Conozca más detalles.

    Así luce, en su interior, uno de los 15 sensores instalados para la medición de ruido en el Valle de Aburrá. FOTO Cortesía Área Metropolitana.
El Colombiano
hace 9 horas
bookmark

En un trabajo conjunto entre el Área Metropolitana y la Universidad San Buenaventura, se instalaron 15 nuevos sensores para monitorear el ruido ambiental en Copacabana, Itagüí y Sabaneta, con el propósito de ampliar la cobertura y obtener mediciones más precisas en puntos críticos como áreas comerciales, residenciales o industriales.

En el municipio ubicado al Norte del Valle de Aburrá, se dispusieron en Machado, Simón Bolívar, María y La Asunción. En Itagüí, en los barrios San Fernando, Los Naranjos, San Pío, San Francisco y Simón Bolívar. Mientras que en Sabaneta, fueron puestos en La Florida, Betania, Ancón Sur y Prados de Sabaneta.

“Con estos dispositivos alcanzamos 35 en el territorio metropolitano, lo que fortalece las capacidades de los municipios para comprender de manera más detallada y continua el ambiente acústico urbano, identificar las fuentes de ruido y, de este modo, contribuir a que las alcaldías determinen las zonas críticas contaminadas por ruido ambiental y tomen decisiones en la planificación y el control”, dijo Paula Andrea Palacio Salazar, directora del Área Metropolitana.

Por su parte, Lina Foronda, secretaria de agricultura y medio ambiente de Copacabana, señaló que “La implementación de una red de monitoreo en nuestro municipio es una herramienta que nos permite gestionar el territorio de una condición acústica, para la toma de decisiones, teniendo en cuenta las dinámicas del entorno y los tratamientos urbanísticos para cada uno de ellos”.

El objetivo de estos sensores, es obtener diversos datos que detallen la intensidad, la frecuencia y la variabilidad de las fuentes de ruido, para así, implementar las acciones necesarias y fortalecer las medidas de prevención ante la problemática de la contaminación auditiva.

Si desea consultar los datos recopilados por las mediciones, puede ingresar a https://gestionruidoiot.metropol.gov.co/

