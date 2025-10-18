En vivo | Nacional se queda con 10 hombres tras la expulsión de Marlos Moreno: el Verde vence 1-0 al Pasto. Vea el gol

Atlético Nacional vuelve a ponerse a prueba. En el estadio Libertad de Pasto y con transmisión de Win Sports +, el equipo verdolaga busca sellar su clasificación a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay-2. Lo hará en medio de un escenario complejo, con ausencias sensibles, pero también con la confianza fortalecida tras la remontada ante el Deportivo Cali y la ratificación oficial de Diego Arias como técnico hasta diciembre.

La misión es clara: ganar para asegurar el boleto anticipado a la siguiente fase y mantener viva la ilusión de un nuevo título.

El Pasto atraviesa un momento complicado, con cinco partidos sin ganar y apenas 12 puntos que lo ubican en la penúltima posición. El último triunfo ante Nacional se remonta al 20 de septiembre de 2017, cuando un doblete de Javier Reina selló un 2-0 en el Libertad. Desde entonces, el verde paisa acumula más de siete años sin perder ante los nariñenses. En 66 enfrentamientos por Liga, Nacional domina ampliamente con 36 victorias, mientras que Pasto solo ha ganado 15, la misma cifra de empates.

El técnico Diego Arias definió una nómina titular con muchas novedades: Luis Marquínez; Andrés Román, Andrés Salazar, William Tesillo, Cristian Uribe; Matheus Uribe, Juan Bauzá, Juan Manuel Rengifo; Marino Hinestroza, Marlos Moreno y Dayron Asprilla.

Siga aquí el minuto a minuto de este partido: