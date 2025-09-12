Leonel Álvarez, con el Bucaramanga, reta a Javier Gandolfi en el estadio donde fue ídolo de Nacional

Cada vez que Leonel Álvarez se cruza con Atlético Nacional, el ambiente se carga de un morbo inevitable. No se trata de un duelo cualquiera: fue él, con un penalti certero en 1989, quien selló la primera Copa Libertadores para el cuadro Verdolaga y para el fútbol colombiano.
Ese gol lo convirtió en héroe eterno de la hinchada verde, pero también en una figura rodeada de un halo de contradicción: muchos sueñan con verlo dirigir algún día al club, pero su nombre ha sido descartado repetidamente, incluso con rumores de un supuesto veto que le cerraría las puertas de regreso a la institución.