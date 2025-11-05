Los CEO del Año 2025: María Lorena Gutiérrez, del Grupo Aval, y Jorge Mario Velásquez, del Grupo Argos

Forbes Colombia anunció los ganadores de sus Premios CEO y Emprendedor del Año 2025, distinción que reconoce a quienes han marcado la agenda económica del país a través del liderazgo, la innovación y la visión estratégica.
En esta edición, los galardonados son María Lorena Gutiérrez, presidente del Grupo Aval, y Jorge Mario Velásquez, presidente del Grupo Argos, por su papel en la transformación de sus organizaciones y su aporte al desarrollo económico y social de Colombia.
El reconocimiento será entregado el 19 de noviembre en el Foro de Economía y Negocios de Forbes Colombia 2025, evento que reunirá a empresarios, emprendedores, inversionistas y líderes del sector público para debatir sobre los desafíos económicos y las oportunidades de crecimiento regional.
