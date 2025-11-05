La historia de Voces del Bullerengue, colectivo de mujeres afro nominado al Latin Grammy 2025

El eco de los tambores del Canal del Dique viaja hoy más lejos que nunca. El colectivo Voces del Bullerengue, integrado por mujeres afrocolombianas que conservan viva una tradición oral centenaria, fue nominado al Latin Grammy 2025 en la categoría Mejor Álbum Folclórico por su disco #Anónimas&Resilientes.
La noticia llegó como un coro de alegría entre las cantadoras de Evitar, María la Baja, San José del Playón y Punta Zuela, territorios donde el bullerengue sigue siendo lenguaje espiritual, canto de resistencia y acto de memoria, igual que pasa en el Urabá antioqueño.
En esa producción, grabada con tecnología Ambisonics (sonido 360°), resuenan las voces de matriarcas como Juana Rosado, La Chamaría de los Manglares, Clara Ospino y Fernanda Peña, esta última fallecida a los 106 años en 2021.