“Paz en las Canchas”: regresa el torneo de fútbol 6 que convierte la competencia en sana convivencia; ¿cómo participar?

La cuenta regresiva ha comenzado para el arranque del torneo Paz en las Canchas, organizado por el diario Q’Hubo Medellín y la Liga Antioqueña de Fútbol. A poco más de una semana de su pitazo inicial, las inscripciones ya se encuentran completamente abiertas.
Este evento va más allá del marcador y busca generar comunidad, camaradería y una auténtica fraternidad deportiva. Desde el primer momento, los organizadores invitan a los participantes a experimentar, de verdad, la dimensión de “paz” que el fútbol siempre debería de tener. Le contamos todos los detalles del torneo Paz en las Canchas y cómo participar.