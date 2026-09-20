Aumenta la alerta por incendio en Villa de Leyva: ordenan evacuar y reportan personas atrapadas en hoteles

La situación en Villa de Leyva, Boyacá, cada vez es más crítica por cuenta del incendio forestal que se registra en el cerro San Marcos desde la tarde del sábado. Sobre las 3:00 p.m. del domingo, las autoridades informaron de nuevos focos, los cuales ponen en riesgo a centenares de viviendas de la ladera nororiental de la localidad, por lo que hubo que ordenar la evacuación de las familias. La emergencia, además, obligó a que se ordenara la evacuación de todos los hoteles de la localidad, mientras una nube de ceniza cubre el parque principal, uno de los más visitados por los turistas durante todo el año.

Habitantes de este municipio difundieron videos de redes sociales en los que se ve como el humo va llegando a los distintos establecimientos comerciales, dejando a varias de las personas atrapadas. Entérese: Alerta en Boyacá por grave incendio forestal en cerro de Villa de Leyva La abogada Claudia Sterling publicó en su cuenta de X: “Urgente necesitamos mayor apoyo helicoportado, el incendio sigue descontrolado, el Hotel arco Iris consumiéndose, el incendio expandiéndose al nororiente, ya evacuaron también el sector de Nido Verde”.

Si bien el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, aseguró que la conflagración habría sido provocada, su expansión sí se debió a circunstancias naturales, debido a que hay vegetación muy seca, la cual está rodeada por árboles de pino que permiten que rápida propagación del fuego.

A esto se suma que, según el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, “debido a los fuertes vientos y a la altura de los árboles, las labores de control presentan grandes dificultades. Por esta razón, desde el primer momento solicitamos a la UNGRD el apoyo de un helicóptero”. Le puede interesar: Por robarle una cadena y dos celulares, asesinaron a un hombre en Belén Rosales, Medellín Para el control de las llamas, más de 300 personas de distintos organismos de socorro trabajan en estas labores, pero debido a las circunstancias mencionadas, poco se ha podido lograr y por el contrario se ha presentado una expansión del fuego.

Sin embargo, el presidente Abelardo de la Espriella entregó un resultado positivo del avance de las labores de los organismos de socorro y aseguró que el fuego ha sido controlado en un 50%, y destacó el trabajo de las distintas entidades. “Acabo de recibir el último reporte sobre el incendio en Villa de Leyva: está controlado en un 50% y confinado en terreno. En este momento, los organismos de emergencia, con el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, concentran sus esfuerzos en la cabeza del incendio para extinguirlo por completo”, dijo el mandatario. Preguntas frecuentes