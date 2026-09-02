Netflix dona $600 millones al sector audiovisual afectado por el terremoto en Colombia

Los recursos serán destinados a profesionales del sector que hayan sufrido afectaciones a causa de la emergencia. Para determinar quiénes requieren asistencia y cuáles son sus principales necesidades, ambas organizaciones realizarán un censo entre los trabajadores audiovisuales. La información recopilada servirá como base para definir la asignación de las ayudas, que serán administradas y entregadas directamente por la Academia y Asocinde, bajo sus respectivos mecanismos de verificación. “Estamos sumamente conmovidos por lo que está sucediendo en Colombia. Frente a una tragedia de esta magnitud, quisimos actuar rápidamente y de la mano de quienes mejor conocen las necesidades del sector audiovisual”, señaló Ana María Londoño, directora de Contenido de Netflix Colombia. Entérese: Las películas y series que llegarán a Netflix, HBO Max, Prime Video y Apple TV en septiembre 2026 La ejecutiva agregó que la donación busca respaldar a los trabajadores de la industria que resultaron directamente afectados por la emergencia.

Dos fondos de ayuda para trabajadores audiovisuales afectados por el terremoto

Como parte de la respuesta del sector, la Academia Colombiana de Cine, junto con las academias que integran la Federación Iberoamericana de Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas (Fiacine), puso en marcha el Fondo Internacional de Solidaridad Audiovisual.

El fondo busca canalizar recursos para acompañar a los profesionales del sector que atraviesan dificultades como consecuencia de la emergencia. Elkin Zair, director ejecutivo de la Academia Colombiana de Cine, también destacó la participación de integrantes de la industria que han puesto sus equipos y conocimientos al servicio de las labores de búsqueda y rescate. Por su parte, Asocinde creó el Fondo de Asistencia y Reactivación del Audiovisual, con el objetivo de contribuir a la recuperación de los trabajadores y empresas de la cadena audiovisual afectados por la tragedia. Le puede interesar: Así es el final de Cien años de soledad en Netflix: cuánto dura, quiénes son los protagonistas y otros detalles Diego F. Ramírez, presidente de Asocinde, resaltó la solidaridad de los profesionales del sector que participaron en las labores de rescate y señaló que la recuperación no implica únicamente reparar las pérdidas materiales, sino también recuperar proyectos y oportunidades para volver a poner en marcha la actividad audiovisual. La ministra de Cultura, Paola Holguín, agradeció a Netflix por sumarse a los esfuerzos de reconstrucción y destacó el aporte de $600 millones destinado a la Academia Colombiana de Cine y Asocinde. Según la funcionaria, la contribución demuestra la importancia de la participación del sector privado durante la emergencia y de la articulación entre diferentes actores para apoyar la recuperación de las comunidades y fortalecer la industria audiovisual.

Como medida adicional, Netflix anunció que triplicará las contribuciones que sus empleados realicen a organizaciones benéficas vinculadas con la atención de la emergencia, a través de su Programa de Donaciones. De esta manera, la compañía busca ampliar el alcance de los recursos destinados a la respuesta frente al terremoto. La Academia Colombiana de Cine es una organización sin ánimo de lucro fundada en 2009 que reúne a profesionales de distintas áreas del cine colombiano. Actualmente cuenta con más de 700 miembros y organiza los Premios Macondo. Asocinde, por su parte, es una organización gremial que reúne empresas colombianas dedicadas a la producción cinematográfica y audiovisual y trabaja en el fortalecimiento y desarrollo de la industria nacional. Siga leyendo: El paisa que pasó de aplaudir en televisión a protagonizar series en Netflix: conozca la historia de David Palacio Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: