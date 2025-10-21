Netflix renueva su experiencia infantil: más simple, visual y segura para las familias

La plataforma Netflix anuncia un importante estreno. Acaba de renovar la experiencia infantil con el propósito de hacerla más simple, visual y, en especial, mucho más segura.

El nuevo diseño de página de inicio para perfiles de niños ofrece navegación más intuitiva y recomendaciones dinámicas y manteniendo el control parental, que es lo más importante para los padres de familia.

Paulatinamente la nueva experiencia comenzará a implementarse a nivel global. El rediseño busca que niños y familias encuentren sus historias favoritas de forma más sencilla, con una navegación clara y adaptada a sus necesidades.

Tras la actualización de la pantalla de inicio para perfiles estándar, la compañía extiende ahora esta experiencia a los perfiles para menores de 12 años, con un diseño renovado que prioriza la simplicidad, el acceso rápido y la personalización.

Entre las principales novedades se incluyen una navegación más simple con una barra superior siempre visible con accesos directos a Búsqueda, Series, Películas y Mi Netflix.

También recomendaciones dinámicas donde las sugerencias se actualizan en tiempo real según lo que cada familia ve y explora, adaptándose a sus gustos y estados de ánimo.

Será un diseño renovado, con una pantalla de inicio más limpia y moderna, con información detallada sobre cada título: junto a su sinopsis, duración, premios, presencia en el Top 10 y elenco principal.

Los perfiles infantiles reproducen solo contenido cuidadosamente seleccionado, con opciones de filtrado por edad, bloqueo por PIN y revisión de uso para garantizar una experiencia segura y personalizada.

Todo esto, con el objetivo de reforzar la experiencia de entretenimiento más intuitiva y familiar, que busca que las familias pasen menos tiempo buscando y más tiempo disfrutando de sus historias favoritas juntas.