Ravens y Cowboys llevan la NFL al Maracaná de Río de Janeiro este domingo; ¿a qué hora y dónde ver el juego?

Bernardo Candal, un fanático de la NFL en Brasil, observa admirado los 60 anillos de los campeones del Super Bowl expuestos en Rio de Janeiro, donde este domingo la poderosa liga de football americano tomará el Maracaná, templo del “soccer”.
Por tercer año consecutivo la NFL disputará un juego de su temporada regular en el país de Pelé, esta vez con los Baltimore Ravens de Lamar Jackson y los Dallas Cowboys de Dak Prescott como protagonistas.
Será el primero en Río, después de que Sao Paulo recibiera los dos anteriores.
La afición por la NFL “comenzó a crecer de unos años para acá”, cuenta a la AFP Candal, hincha que se toma fotos con su esposa y su bebé de tres meses frente a los anillos y el trofeo de campeón del Super Bowl, en una tienda de la liga abierta en Río hace unas semanas.
Comenzó a seguir este deporte al ver por televisión el Super Bowl de 2009, ganado por los Pittsburgh Steelers.
“Me enamoré”, relata este hombre de 34 años, torcedor, ¿cómo no?, de los Steelers. Entonces “era difícil dar con otra persona que le gustara”.
Pero las cosas cambian.
Con su gigantesco mercado de más de 200 millones de habitantes, Brasil tiene una base de 36 millones de aficionados de la NFL, estima la propia liga.
“Nosotros también jugamos”, se lee en un mensaje en una de las camisetas a la venta en la tienda en Río.
El juego, al que ambos equipos llegan con récord de 1-1, comenzará a las 3:25 p.m., hora de Colombia. El puertorriqueño Ricky Martin y el DJ brasileño Pedro Sampaio encabezan el cartel del show de mediotiempo. El juego se podrá ver a través de ESPN y Disney+ en Latinoamérica.