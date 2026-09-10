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Informe revela los riesgos que enfrenta la niñez en Colombia tras el terremoto

A un mes del devastador sismo, organizaciones alertan sobre los peligros para los niños y hacen un llamado especial para mantener los esfuerzos.

  • Un informe de NiñezYa advirtió sobre diferentes riesgos que tienen los niños tras el sismo de 7,4 del 10 de agosto, los cuales aumentan con los albergues informales y la suspensión de las clases. Fotos: Colprensa
    Un informe de NiñezYa advirtió sobre diferentes riesgos que tienen los niños tras el sismo de 7,4 del 10 de agosto, los cuales aumentan con los albergues informales y la suspensión de las clases. Fotos: Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 50 minutos
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Un estudio desarrollado por la sociedad civil NiñezYa advirtió sobre los grandes desafíos que atraviesan los niños y niñas del país tras el sismo del pasado 10 de agosto que azotó gran parte del país.

La organización indicó que muchos de los niños y niñas que terminaron afectados por el terremoto terminaron en albergues acondicionados en estadios, zonas sociales, salones comunitarios y parques o viviendo en casas de vecinos y separados de sus familias.

Esta situación provocó que los menores de edad se vieran enfrentados a situaciones de riesgos asociados a abuso sexual o violencia sexual producto de vivir en albergues informales, en condiciones de hacinamiento, sin ninguna protección e interrupción de acceso a servicios básicos como educación y salud.

“Hemos visto niños y niñas que han cambiado su comportamiento, que están asumiendo un rol protector sobre sus padres porque absorben su angustia de resolver en el día a día dónde dormir y qué comer”, precisó María Merces Liévano, directora de Save The Children en Colombia.

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“La protección de niñas, niños y adolescentes debe ser una prioridad durante todas las etapas de la emergencia y la reconstrucción. Una emergencia de esta magnitud no solo deja pérdidas humanas y materiales: también debilita los entornos que protegen a la niñez y puede aumentar su exposición a la violencia, la explotación, la trata, el reclutamiento y otras vulneraciones”, añadió Esteban Reyes, director de Aldeas SOS.

Ante estas situaciones, la oenegé reiteró que las soluciones del Gobierno no pueden caer únicamente en decisiones inmediatas, al señalar que se deben garantizar de manera integral y sostenida los derechos de la niñez.

NiñezYA también encendió las alarmas sobre la interrupción de la educación de los menores, puesto que entre más tiempo permanezcan fuera de un espacio educativo estructurado, mayores son las pérdidas de aprendizaje y es más alto el peligro de la deserción y la vinculación a grupos al margen de la ley.

La organización indicó que medidas como la virtualidad no pueden ser la respuesta ante la emergencia, pues se deben diseñar acciones que tengan en cuenta las condiciones de la zona (rural o urbana), así como las de infraestructura, conectividad, electricidad, dispositivos y acompañamiento psicoemocional y familiar.

Las instituciones educativas, además de contar con las enseñanzas y el acompañamiento de sus docentes, niñas, niños y adolescentes, cuentan con el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que hoy no se está dando en todos los territorios debido a las condiciones de los comedores escolares, lo cual indica un riesgo para su nutrición. Esta situación se suma al riesgo en el acceso a agua que ha sido evidenciado por la organización.

“Muchas familias no tienen acceso a agua y tienen que recurrir a otras fuentes y tampoco tienen acceso al saneamiento básico, esto hace que a los niños se les inflame el intestino por los diferentes, digamos, microorganismos, lo que se conoce como disfunción entérica ambiental. El intestino inflamado no absorbe todos los nutrientes y si además ese niño no tiene acceso a los alimentos, pues tenemos una tragedia porque aumenta la desnutrición”, señaló Juan Carlos Buitrago, director de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (Abaco).

NiñezYA reiteró que los riesgos que enfrenta la niñez no se pueden tratar como amenazas aisladas, pues el terremoto del pasado 10 de agosto agravó muchas situaciones que ya se venían presentando como violencia, desplazamiento, riesgos de protección o afectaciones climáticas.

“En particular, debemos garantizar el derecho de cada niña y niño a crecer y permanecer en familia. La pérdida de una vivienda, de los medios de subsistencia o de las condiciones materiales para cuidar nunca debe convertirse en una causa de separación familiar. La prioridad debe ser fortalecer a las familias para que puedan continuar cuidando, prevenir separaciones innecesarias y, cuando estas ocurran, actuar rápidamente para lograr una reunificación segura; cuando esto no sea posible de manera inmediata, deben privilegiarse alternativas de cuidado familiar y la preservación de los vínculos afectivos”, subrayó Esteban Reyes, director de Aldeas SOS.

El llamado de Unicef para ayudar a la niñez afectada por el terremoto

En el marco de los riesgos que afronta la niñez luego del terremoto, Unicef hizo un llamado a mantener las acciones para apoyar a esta población y las familias afectadas.

La organización recordó que más de 4.268 sedes educativas han resultado afectadas por el terremoto, comprometiendo la continuidad de la educación y el acceso a espacios seguros para el aprendizaje y el desarrollo de más de 1 millón de estudiantes.

Unicef enfatizó en que los posibles riesgos para la niñez van más allá, pues los sistemas de agua, salud e infraestructura comunitaria también aumentan la vulnerabilidad de la niñez, poniendo en peligro sus vidas al no acceder a agua segura o servicios de salud.

“Un mes después del terremoto, la recuperación de la infancia debe seguir siendo una prioridad. Las niñas, niños y adolescentes necesitan regresar a entornos seguros para aprender, jugar y desarrollarse. La solidaridad y el apoyo de todos siguen siendo fundamentales para que las comunidades afectadas puedan reconstruir sus vidas”, señaló Olga Lucía Zuluaga, especialista de emergencias de Unicef en Colombia.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) advirtió que la emergencia ha incrementado los riesgos de violencia, explotación y afectaciones emocionales para los niños y niñas.

En respuesta a esta situación, la organización trabaja junto al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para fortalecer los mecanismos de protección, habilitar espacios protectores móviles y brindar apoyo a la atención de la niñez en los territorios más afectados.

Finalmente, la entidad señaló que desde el inicio de la emergencia ha desplegado equipos y suministros en los departamentos más afectados para apoyar la respuesta liderada por las autoridades nacionales y territoriales logrando alcanzar a cerca de 10.000 personas.

Entre las principales acciones se encuentra la distribución de más de 900 kits de higiene familiar y kits especializados para gestantes en comunidades afectadas de Quibdó y Buenaventura, así como 42 filtros de almacenamiento de agua y suministrado 32.000 litros de agua a familias afectadas en Chocó.

Asimismo, ha realizado evaluaciones técnicas en escuelas, centros de desarrollo infantil y alojamientos temporales para garantizar condiciones adecuadas de agua, saneamiento e higiene para niños, niñas y sus familias.

Siga leyendo: Alejandra, su mamá y un millón de amigos: volver a empezar por segunda vez, a un mes del terremoto

*Con información de Colprensa

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué riesgos enfrentan los niños después del terremoto del 10 de agosto en Colombia?
Los niños afectados enfrentan riesgos de violencia y abuso sexual, explotación, trata, reclutamiento, desnutrición, afectaciones emocionales y separación familiar, especialmente cuando permanecen en albergues informales o sin acceso adecuado a servicios básicos.
¿Cuántas sedes educativas fueron afectadas por el terremoto en Colombia?
Según Unicef, más de 4.268 sedes educativas resultaron afectadas, comprometiendo la continuidad de la educación y el acceso a espacios seguros para más de 1 millón de estudiantes.
¿Por qué la educación virtual no sería suficiente para los niños afectados por el terremoto?
NiñezYa señala que la virtualidad no puede ser la única respuesta porque algunas zonas tienen problemas de conectividad, electricidad, dispositivos e infraestructura. Las soluciones deben considerar también las condiciones rurales o urbanas y el acompañamiento psicoemocional y familiar.
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