Gobierno Petro termina en deuda con la niñez: 40% de las metas planteadas en su plan de desarrollo no se cumplieron

Durante los últimos días del gobierno de Gustavo Petro, desde varios sectores de la sociedad se están dando a conocer los diferentes balances de cumplimiento y retos para los siguientes cuatro años. La coalición NiñezYa reveló un informe sobre lo que le quedó debiendo el actual gobierno a los niños. De acuerdo a ese balance en donde se evalúa un total de 75 indicadores planteados por el Gobierno nacional para medir los avances sobre la niñez, 30 no se cumplieron, siendo esto equivalente al 40 %, además de que el 13 %, es decir, 10 puntos, tuvieron un avance parcial o insuficiente. En la lista de principales rezagos sobre la gestión de los derechos de los niños, la coalición resalta la cultura de paz y protección contra la violencia, siendo el recrudecimiento del conflicto armado y el incremento de las afectaciones directas contra menores un punto negativo que deja este cuatrienio.

Asimismo, en el campo de salud y bienestar, el informe subraya que este tiene un déficit superior a los 15 billones de pesos necesarios para la atención de la población de niños y adolescentes que están entre los 6 y los 17 años. Lea también: ¿Y los niños? En estos temas sobre la infancia se rajan los programas de candidatos a la presidencia, según NiñezYa A pesar de eso, el punto crítico es el financiamiento del sistema, pues Colombia enfrenta un déficit de $42,3 billones para garantizar la atención integral de la niñez al año 2030. El balance destaca que con los recursos actuales, el país solo tiene capacidad para financiar la atención integral del 68% de esta población. Esta cifra también sale de una estimación de organizaciones como Save The Children y el Laboratorio de Economía de la Educación de la Pontificia Universidad Javeriana. También hay un aumento en las brechas territoriales, pues departamentos como Chocó, La Guajira, Vichada, Caquetá y Cesar registran sistemáticamente los peores indicadores en mortalidad infantil, desnutrición y acceso a agua potable.

Igualmente, Norte de Santander, Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Antioquia son señalados como los territorios más afectados por la violencia persistente. Los datos de este informe, según confirmó la coalición, se realizó con la información disponible a mayo y algunos datos de junio de 2026, sin embargo, el Plan Nacional de Desarrollo actual sigue vigente hasta que se aprueba el del gobierno de Abelardo de la Espriella. A pesar de ese panorama, el informe destaca la creación y consolidación de herramientas como el Sistema Único de Información de la Niñez (SUIN) y la Ruta Integral de Atenciones para las Familias (RIAF) como un aspecto positivo que fortalece el monitoreo de estas problemáticas. Siga leyendo: Deuda de EPS por $96.000 millones tiene al borde del cierre a hospital infantil de Cali con 6.500 urgencias pediátricas cada mes Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas y respuestas