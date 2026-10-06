Novak Djokovic levantó su título 102 en el China Open tras el retiro de Alex De Miñaur por lesión

Ni bien empezó el segundo set, el noveno del ranking mundial de ATP, Alex de Miñaur, tuvo que retirarse de la final del China Open contra Novak Djokovic por una lesión. Al finalizar el tiebreak del primer set, De Miñaur se fue al vestuario y regresó a la pista para intentar jugar, sin embargo, su cuerpo se lo impidió. No fue la forma como quisiera ser campeón Nole, pero lo consiguió. El serbio es el ganador del China Open por séptima vez en siete ocasiones que participó.
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