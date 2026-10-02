Novak Djokovic ganó y pasó a cuartos de final en el China Open; espera por Alexander Zverev

Djokovic, que encadena así una segunda victoria seguida este año en la capital china después de vencer en su entrada en liza al portugués Nuno Borges (49º), avanza a cuartos de final, donde se enfrentará al ganador del pulso entre el alemán Alexander Zverev y el también chino Juncheng Shang (250º).

El exnúmero uno mundial Novak Djokovic , undécimo del ranking actual, sobrevivió este viernes a un duro partido ante el tenista chino Bu Yunchaokete (104º) en los octavos de final del torneo ATP 500 de Pekín .

Zverev, número dos del mundo y ganador este año de dos torneos del Grand Slam (Roland Garros y el US Open), es el primer cabeza de serie de este torneo.

Bu Yunchaokete (24 años), que en el reciente Abierto de Estados Unidos sorprendió en primera ronda a la joven promesa española Rafa Jódar, tuvo a Djokovic (39 años) contra las cuerdas, animado por la hinchada china.

Le ganó el primer set por 6-4 y en la segunda manga todo se decidió en el tie-break, donde Djokovic tiró de oficio y experiencia para apuntarse el parcial por 7/2.

En el set decisivo, el serbio tomó pronto la iniciativa y consiguió un margen cómodo, que le permitió apuntarse el partido sin sobresaltos, por 6-2, tras un encuentro de 2 horas y 52 minutos.

“El ambiente ha sido increíble esta noche. He tratado de darlo todo”, dijo Djokovic al público desde el centro de la pista.

En esta ocasión llegó a solicitar atención médica después de perder un juego con su servicio en el segundo set, donde resistió los ataques de su rival, que en la primera ronda había eliminado al argentino Juan Manuel Cerúndolo.

También avanzaron este viernes a cuartos de final en Pekín el ruso Karen Khachanov y el polaco Hubert Hurkacz, número 27 y 39 del mundo, que se enfrentarán entre sí en busca de un boleto a las semifinales.

En un partido correspondiente a la primera ronda, el también ruso Daniil Medvedev, sexto de la clasificación mundial, se deshizo del español Pablo Carreño (66º), único representante de su país en el cuadro, por un claro 6-4 y 6-2.

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