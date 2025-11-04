Arrancaron las obras para ampliar el Peaje de Amagá: meta es culminarlas en ocho meses

La concesionaria vial Covipacífico, encargada de la construcción y la operación de Pacífico 1, anunció este martes que ya empezó con las obras para ampliar el Peaje de Amagá, uno de los puntos más críticos de movilidad en el Suroeste antioqueño.
Según informó la empresa, el hito fue posible luego de recibir un predio que se necesitaba para ampliar este punto. La obra era demandada desde tiempo atrás por la comunidad y los transeúntes de esa importante vía.
Los diseños contemplan la construcción de tres nuevos carriles para los vehículos que circulan en sentido Medellín – Amagá, incluido uno que será exclusivo para aquellos que paguen el peaje con sistema electrónico.