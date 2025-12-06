Colombia aseguró, gracias al poder de sus mujeres, el cuarto título de Bolivarianos de su historia

El sueño para llegar a los Juegos Olímpicos para los deportistas colombianos empieza en los Juegos Bolivarianos. Este evento, que reúne a las naciones liberadas por Simón Bolívar, marca el inicio del ciclo olímpico para los atletas de nuestro país.
Por eso, en los últimos años, se les ha dado mucha importancia. Desde la edición de 2013, realizada en Trujillo, Perú, la delegación colombiana ha quedado tres veces primera en el medallero general; ha ganado los Juegos. Este año en Ayacucho, Perú, los criollos asegurarán su cuarto campeonato general en los Bolivarianos. Este 7 de diciembre, después de 16 días de intensa competencia, terminará la vigésima edición de los Juegos y la delegación nacional celebrará que, de nuevo, sumó más preseas que Venezuela y Perú, sus competidores directos.