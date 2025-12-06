Colombia aseguró, gracias al poder de sus mujeres, el cuarto título de Bolivarianos de su historia

El sueño para llegar a los Juegos Olímpicos para los deportistas colombianos empieza en los Juegos Bolivarianos. Este evento, que reúne a las naciones liberadas por Simón Bolívar, marca el inicio del ciclo olímpico para los atletas de nuestro país. Por eso, en los últimos años, se les ha dado mucha importancia. Desde la edición de 2013, realizada en Trujillo, Perú, la delegación colombiana ha quedado tres veces primera en el medallero general; ha ganado los Juegos. Este año en Ayacucho, Perú, los criollos asegurarán su cuarto campeonato general en los Bolivarianos. Este 7 de diciembre, después de 16 días de intensa competencia, terminará la vigésima edición de los Juegos y la delegación nacional celebrará que, de nuevo, sumó más preseas que Venezuela y Perú, sus competidores directos.

Al cierre de esta edición, Colombia sumaba 330 medallas. De ellas, 137 eran de oro, 117 de plata y las 76 restantes de bronce. Con esto, los criollos superaban por 27 preseas generales a la delegación venezolana, que con 303 se ubicaba en el segundo escaño del medallero general. De ellas, 101 eran de oro (tenía una distancia de 36 con Colombia), 89 de plata y 113 de bronce. El podio general lo cerró el país anfitrión, que suma, por el momento, un total de 260 medallas, de las que 78 son de oro, 79 de plata y 103 de bronce.

Las mujeres mandan en el medallero de Colombia

157 del total de las preseas conseguidas hasta ahora por Colombia en los Juegos Bolivarianos fueron alcanzadas por deportistas en la rama femenina. De ellas, 71 son preseas doradas, 51 de plata y 35 de bronce. Los deportistas de la rama masculina han cosechado 147 preseas. De ellas, 57 fueron primeros lugares, 57 segundos y 33 terceros lugares en los podios de las disciplinas deportivas. El aporte femenino, en realidad, es más grande. En modalidad mixta, que cuenta mínimo con un hombre y una mujer, han conseguido un total de 26 preseas, de las que nueve fueron doradas, la misma cantidad plateadas y las ocho restantes de bronce.

Gracias a la gran labor hecha por los atletas, en especial las mujeres, la delegación colombiana recuperó el primer puesto del podio bolivariano después de que, en la edición del Bicentenario que se realizó a finales del año pasado en Ayacucho, los peruanos se quedaran con el honor. Este será el cuarto título de Colombia en el medallero general de los Juegos Bolivarianos. Sin embargo, aún está lejos de los 13 campeonatos generales que suma Venezuela, el país que más veces ha ganado las justas multideportivas.

Venezuela dominó, de manera consecutiva, el medallero general desde la edición de 1967, hasta la que se disputó en Sucre, Bolivia, finalizando el 2009. En medio de eso consiguió los títulos de los Bolivarianos de 1965, 1970, 1973, 1977, 1981, 1985, 1989, 1993, 1997, 2001 y 2005. Los peruanos, por su parte, también tienen cuatro títulos como Colombia. Ellos ganaron la primera edición de los Juegos, que se realizó en Bogotá en 1938. De igual forma se impusieron en Lima 1947-48 (empezó en diciembre y terminó en enero), así como en Caracas 1951.

¿Cuál es el deporte donde Colombia suma más medallas?

Era previsible que la delegación colombiana brillara en levantamiento de pesas. Los medallistas de plata en París 2024, Mari Leivis Sánchez y Yeison López competían en diferentes categorías. Por eso, no sorprende que la disciplina en la que más preseas cosechó el país fuera la halterofilia. En ese deporte, los deportistas criollos alcanzaron 29 preseas. De ellas, 17 fueron de oro, 10 de plata y dos bronces. Las mujeres ganaron nueve medallas doradas, mientras que los hombres consiguieron ocho. Julieth Rodríguez y Mari Leivis Sánchez consiguieron dos primeros lugares cada una.

¿En qué deportes compite Colombia este domingo en los Bolivarianos?