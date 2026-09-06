¡Mucho calor! Estos son los municipios de Colombia donde el termómetro llegó los 40 °C, hay uno de Antioquia

El calor volvió a marcar registros elevados en diferentes regiones de Colombia. De acuerdo con el más reciente informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), seis municipios reportaron temperaturas iguales o superiores a 38 °C durante las últimas 24 horas.
El registro más alto fue de 39,6 °C en Saldaña, Tolima, municipio que encabezó el listado de temperaturas máximas reportadas por las estaciones de monitoreo del Ideam.
Tolima concentró tres de los registros más elevados. Además de Saldaña, Natagaima alcanzó 39,2 °C y Ambalema llegó a 38,6 °C. En Antioquia, el municipio de Fredonia registró 39,4 °C, mientras que en Cesar, Valledupar llegó a 39 °C. La lista de temperaturas superiores a 38 °C se completa con Villavieja, Huila, con 38,6 °C, y Urumita, La Guajira, con 38,4 °C.
Los registros corresponden a estaciones ubicadas en municipios de las regiones Caribe y Andina.
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