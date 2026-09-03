Colombia registró temperaturas de hasta 42,9 °C en agosto: así podría avanzar el fenómeno de El Niño en septiembre

Colombia registró temperaturas de hasta 42,9 °C durante agosto de 2026, con los valores más altos reportados en las estaciones de Pailitas y Valledupar, en Cesar. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que 48 municipios de 17 departamentos presentaron temperaturas elevadas y, en algunos casos, máximos históricos para el mes, en un periodo en el que las autoridades mantienen seguimiento a las condiciones asociadas con el fenómeno de El Niño y a su posible permanencia durante los próximos meses. Lea también: Diez preguntas para entender el fenómeno de El Niño Además de Cesar, los registros de temperaturas altas se presentaron en departamentos como Norte de Santander, Risaralda y Tolima. En este último, Armero alcanzó 36,8 °C y Natagaima llegó a 38 °C. En Cesar también se reportaron temperaturas superiores a 42 °C en El Callao y Villa Rosa. Para septiembre, el Ideam mantiene vigilancia sobre diferentes sectores del territorio nacional debido a la posibilidad de temperaturas por encima de los valores normales de la época. Las zonas con mayores registros se concentran principalmente en la Alta Guajira y en los valles interandinos de los ríos Magdalena y Cauca. Entre los departamentos bajo seguimiento se encuentran La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Norte de Santander, Tolima, Huila, Arauca, Guaviare, Guainía, Vaupés, Caquetá, Putumayo y Amazonas. Como referencia, entre las principales ciudades del país, las temperaturas máximas previstas son de 35 °C en Barranquilla, 34 °C en Cali, 33 °C en Cartagena, 32 °C en Medellín, 31 °C en Bucaramanga, 27 °C en Popayán, 20 °C en Bogotá y 20 °C en Tunja. Las condiciones de calor pueden coincidir con niveles de humedad que incrementen la sensación térmica durante las horas de mayor radiación solar. En sectores donde además se presenten condiciones secas, la vegetación puede tener una mayor vulnerabilidad frente a incendios de cobertura vegetal.

Agosto también registró lluvias intensas e incendios forestales

El comportamiento climático durante agosto no estuvo marcado únicamente por las temperaturas elevadas. En 13 municipios de nueve departamentos se registraron acumulados significativos de precipitación. Quibdó, en Chocó, presentó uno de los mayores registros. El 28 de agosto se acumularon 198,7 milímetros de lluvia en un periodo de 24 horas. Magüí Payán, en Nariño; Villagarzón y Puerto Leguízamo, en Putumayo; e Ibagué, en Tolima, también registraron precipitaciones significativas. El 16 de agosto fue identificado como el día con mayor acumulado nacional de lluvias, con 9.665 milímetros. Las precipitaciones ocasionaron inundaciones en diferentes sectores de Quibdó, entre ellos el centro de la ciudad y Bonanza. También se reportó el colapso de estructuras que ya presentaban daños luego del sismo de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto. En contraste, varios departamentos enfrentaron incendios forestales. Tolima, Cundinamarca, Boyacá, Valle del Cauca, Nariño, Huila y Norte de Santander estuvieron entre los territorios afectados. En algunos casos se investiga si las conflagraciones fueron provocadas. En Tolima se llegaron a reportar hasta 14 incendios activos y más de 31.000 hectáreas afectadas. Las altas temperaturas y los vientos registrados durante el mes favorecieron la propagación de algunos de estos incendios.

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¿Qué pasará en septiembre? El Ideam prevé menos lluvias en varias regiones de Colombia

El Niño podría mantenerse hasta febrero de 2027

El comportamiento previsto para los próximos meses coincide con la vigilancia que mantienen el Ideam y organismos internacionales sobre el fenómeno de El Niño. Los modelos dinámicos y estadísticos utilizados por el Ideam proyectan que las condiciones asociadas con el fenómeno podrían persistir durante el segundo semestre de 2026 y hasta comienzos de 2027. “Los modelos dinámicos y estadísticos de predicción climática coinciden en proyectar la persistencia del fenómeno durante el segundo semestre de 2026, con probabilidades superiores al 90 % de que las condiciones persistan por lo menos hasta inicios del año 2027”, señaló la entidad. El Ideam también estima una probabilidad del 81 % de que la anomalía de la temperatura superficial del mar en la región Niño 3.4 supere los 2 °C, un escenario compatible con una posible categoría de intensidad “muy fuerte”. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) proyecta igualmente la continuidad del fenómeno y señala que podría alcanzar su mayor intensidad hacia finales de 2026. Sus pronósticos contemplan una probabilidad cercana al 100 % de que las condiciones de El Niño persistan al menos hasta febrero de 2027. La OMM también informó que durante julio y comienzos de agosto algunas zonas subsuperficiales del Pacífico tropical presentaron anomalías superiores a 8 °C respecto del promedio. El organismo internacional advierte que un episodio de esta naturaleza puede modificar los patrones de temperatura y precipitación y aumentar en distintas regiones la posibilidad de sequías, inundaciones y episodios de calor. La secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, señaló: “Este El Niño excepcional tiene el potencial de asestar un golpe devastador a las comunidades y economías de todo el mundo”, señaló Saulo. La funcionaria pidió a los gobiernos y a los sectores que dependen de las condiciones meteorológicas, entre ellos la agricultura, la salud, el agua y la energía, adoptar medidas de prevención.

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¿Qué es el fenómeno de El Niño y cómo afecta a Colombia?

El Niño es un fenómeno climático natural que se presenta cuando las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial, especialmente en sectores de la zona central y oriental, registran un calentamiento anómalo. Este cambio modifica la circulación atmosférica y puede alterar los patrones de temperatura y precipitación en regiones ubicadas a miles de kilómetros del océano Pacífico. De acuerdo con Paola Arias, climatóloga y docente de la Universidad de Antioquia, el fenómeno se origina en el Pacífico tropical, pero sus efectos pueden manifestarse de diferentes maneras en distintas partes del mundo. Los cambios en la circulación de los vientos asociados con El Niño pueden modificar la distribución de las lluvias. En Colombia, esto puede traducirse en periodos con menores precipitaciones en algunas regiones, mientras otras zonas pueden continuar registrando lluvias o incluso presentar eventos de precipitación intensa. Por eso, la presencia de El Niño no significa que todo el territorio colombiano vaya a permanecer seco ni que las lluvias desaparezcan por completo. Chocó, por ejemplo, puede continuar registrando precipitaciones debido a sus características climáticas y geográficas, aunque estas pueden variar durante el desarrollo del fenómeno. El Niño tampoco es consecuencia directa del calentamiento global. Se trata de un fenómeno de variabilidad climática natural que se ha presentado durante miles de años. Sin embargo, sus efectos pueden coincidir con otras condiciones ambientales y climáticas. En Colombia, el seguimiento de este fenómeno resulta relevante por su posible relación con cambios en las lluvias, temperaturas elevadas, disponibilidad de agua e incendios de cobertura vegetal. Las autoridades mantienen el monitoreo de estas variables para establecer cómo evolucionan las condiciones durante septiembre y los meses siguientes.

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