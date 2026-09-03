Colombia registró temperaturas de hasta 42,9 °C en agosto: así podría avanzar el fenómeno de El Niño en septiembre

Colombia registró temperaturas de hasta 42,9 °C durante agosto de 2026, con los valores más altos reportados en las estaciones de Pailitas y Valledupar, en Cesar.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que 48 municipios de 17 departamentos presentaron temperaturas elevadas y, en algunos casos, máximos históricos para el mes, en un periodo en el que las autoridades mantienen seguimiento a las condiciones asociadas con el fenómeno de El Niño y a su posible permanencia durante los próximos meses.
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Además de Cesar, los registros de temperaturas altas se presentaron en departamentos como Norte de Santander, Risaralda y Tolima. En este último, Armero alcanzó 36,8 °C y Natagaima llegó a 38 °C. En Cesar también se reportaron temperaturas superiores a 42 °C en El Callao y Villa Rosa.
Para septiembre, el Ideam mantiene vigilancia sobre diferentes sectores del territorio nacional debido a la posibilidad de temperaturas por encima de los valores normales de la época. Las zonas con mayores registros se concentran principalmente en la Alta Guajira y en los valles interandinos de los ríos Magdalena y Cauca.
Entre los departamentos bajo seguimiento se encuentran La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Norte de Santander, Tolima, Huila, Arauca, Guaviare, Guainía, Vaupés, Caquetá, Putumayo y Amazonas.
Como referencia, entre las principales ciudades del país, las temperaturas máximas previstas son de 35 °C en Barranquilla, 34 °C en Cali, 33 °C en Cartagena, 32 °C en Medellín, 31 °C en Bucaramanga, 27 °C en Popayán, 20 °C en Bogotá y 20 °C en Tunja.
Las condiciones de calor pueden coincidir con niveles de humedad que incrementen la sensación térmica durante las horas de mayor radiación solar. En sectores donde además se presenten condiciones secas, la vegetación puede tener una mayor vulnerabilidad frente a incendios de cobertura vegetal.