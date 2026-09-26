Ni el gol de Dayro salvó al Once Caldas del Arriero; Bucaramanga ganó y es el único invicto del FPC

La decimosegunda fecha del fútbol profesional colombiano cruzó al Once Caldas de Hernán Darío “El Arriero” Herrera contra el Atlético Bucaramanga de Pablo Peirano. El “Blanco Blanco” llegó a este compromiso con la obligación de recomponer el camino después de caer en su visita al Deportivo Pasto la fecha pasada por 0-1, mientras que los “Leopardos” ganaron el fin de semana anterior contra Internacional de Bogotá. Los “Búcaros” se impusieron al cuadro manizaleño por 3-1 en el estadio Palogrande. Bucaramanga no demoró en poner orden al compromiso y tan solo al primer minuto se puso adelante en el marcador con gol de Emerson Batalla. El delantero que le costó al cuadro bumangués más de 2 millones de dólares está pagando con creces su precio. El tumaqueño de 25 años llegó a 6 goles y 3 asistencias en 10 partidos de la Liga Betplay 2026-2, siendo el líder del ataque junto a Luciano Pons.

Posterior al gol de Batalla, los de Pablo Peirano (dirigidos por Javier Tete en este partido por sanción de Peirano) no sacaron el pie del acelerador y rápidamente conseguirían la segunda diana de la noche, obra de Fabry Castro. El volante ex Deportivo Cali recibió a 25 metros del arco y desde ahí calzó la pelota con pierna izquierda para vencer al debutante arquero venezolano de Once Caldas, Jesús Camargo. En tan solo 10 minutos, los santandereanos se floreaban ganando 2-0 en Palogrande.

El primer tiempo se tornó todo a favor de Once Caldas después de las anotaciones, sin embargo, ni Dayro Moreno, ni Felipe Gómez o Jefry Zapata lograron batir en la primera mitad a un Diego Novoa gigante, quien jugó su primer partido como titular en el auriverde por la reciente convocatoria a la selección uruguaya del guardameta Cristopher Fiermarín. Félix Charrupí aumentó la distancia al minuto 59, pisando el área y definiendo como si fuera un delantero con experiencia. Desde el juego no era un baile, porque Once Caldas tenía argumentos para levantar la mano, sin embargo, los “Leopardos” fueron increíblemente eficaces. Al 61’, por fin el fútbol le sonrió, levemente, al cuadro caldense cuando Dayro Moreno sumó un nuevo tanto y puso el 1-3 final.

Con este resultado, Once Caldas continúa en la décima posición de la tabla general con 12 puntos, mientras que Bucaramanga se trepó a la segunda casilla con 20 unidades, esto producto de 5 victorias y 5 empates en 10 salidas, convirtiéndose así en el único invicto del campeonato.

Se acabó la paciencia con el Arriero

Por un lado, la hinchada de Once Caldas se consuela con tener al máximo goleador del fútbol colombiano en su historia, Dayro Moreno, por otro, hacen desmanes a la salida del estadio pidiendo la salida de Hernán Darío “El Arriero” Herrera. Hace poco el técnico manifestó su inconformismo con la crítica, pues si se tiene en cuenta el contexto de Once Caldas antes de su llegada en noviembre de 2023, su arribo aumentó claramente la competitividad del cuadro blanco. La mala campaña del Once no es acorde a su poderío ofensivo, no obstante, en Manizales están anhelando un título que no llega desde el año 2011. La hinchada del Albo manifiesta poca ambición por parte del plantel, algo que se disparó con el inicio del campeonato. “Estoy feliz en Manizales, la hinchada me recibió bien, ahora se voltea, pero sea allá o acá seguiré queriendo a Manizales”, manifestó Herrera en rueda de prensa, donde fue apoyado por sus dirigidos. Para Dayro Moreno la noche valió un nuevo gol que lo ubica en el top de los artilleros cafeteros. El de Chicoral, Tolima, llegó a 387 tantos como profesional, quedando a solo 13 goles de los 400.

Bucaramanga, único invicto del torneo

Tras conseguir triunfos importantes como contra Millonarios en el Campín de Bogotá o empatar contra el Deportivo Cali in extremis, el Atlético Bucaramanga sigue sumando partido tras partido y luego de 10 fechas jugadas se ubica como el único invicto del campeonato. Los de Pablo Peirano tienen una base consolidada con jugadores experimentados como Jhon Ortíz, Fabián Sambueza, Luciano Pons y Emerson Batalla. “El secreto nuestro es el trabajo diario, construir colectivamente un gran equipo dentro de la cancha y una familia afuera. Tácticamente el equipo es muy disciplinado independientemente de quien juegue”, Javier Tete, asistente técnico de Pablo Peirano. Bucaramanga jugará contra Junior de Barranquilla el próximo domingo 4 de octubre en el Américo Montanini de la Ciudad Bonita. Lea también: La “nueva” selección Colombia se estrena ante México este sábado en partido amistoso; ¿a qué hora y dónde ver el partido?