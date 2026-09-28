OpenAI pone en pausa el entrenamiento de su IA tras ataques contra webs de gobiernos y ONU, ¿qué pasa con esa tecnología?

OpenAI ha tomado la decisión de pausar el entrenamiento de sus modelos de Inteligencia Artificial (IA) más capaces tras registrar una serie de incidentes de seguridad que van desde salirse del entorno aislado de pruebas en el que se entrena a sus agentes, hasta intentos de hackeo de sitios web del Gobierno de Estados Unidos o accesos masivos a una web de la ONU.
La decisión se compartió el pasado viernes, después de que uno de sus agentes de IA saliera del sandbox a internet tras intentar sin éxito identificar al autor de una publicación de un blog por cauces normales.