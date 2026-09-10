OpenAI da un giro y pide al Congreso de EE. UU. una regulación obligatoria para la IA

OpenAI instó el miércoles al Congreso de Estados Unidos a que apruebe rápidamente normas de seguridad obligatorias para los sistemas de inteligencia artificial más potentes, sobre los cuales los propios investigadores multiplican las advertencias.

El director de asuntos globales de OpenAI, Chris Lehane, afirmó en una declaración que los compromisos voluntarios de los desarrolladores de IA ya no eran suficientes y exhortó a los legisladores a actuar antes de que el Congreso levante sus sesiones en diciembre.

“La perspectiva de un desarrollo de IA acelerado por la propia IA exige algo más que compromisos voluntarios”, escribió Lehane, argumentando que Estados Unidos necesita normas obligatorias vinculadas a lo que los modelos pueden realmente hacer, en lugar del tamaño de las empresas.

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La compañía, creadora de ChatGPT, señaló que desea un marco federal basado en estándares comunes de pruebas, evaluación independiente de los modelos de vanguardia, requisitos de ciberseguridad más estrictos e informes obligatorios de incidentes graves de seguridad.