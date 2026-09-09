La IA podría dejar sin empleo a uno de cada cinco trabajadores de oficina para 2030: Anthropic

Un modelo de Anthropic revela por qué el capital podría quedarse con más de la mitad de la riqueza que genere la IA. En economía, “capital” no se refiere al dinero en efectivo, sino a los activos que generan ingresos: las acciones de una empresa, los centros de datos, los chips y servidores que corren los modelos de inteligencia artificial, o cualquier otra infraestructura productiva.
Según el escenario más extremo que plantea la empresa creadora de Claude, en 2030 el 54,8 % de cada dólar que produzca la economía estadounidense iría a manos de los dueños de esos activos —accionistas, fondos de inversión y las propias compañías tecnológicas—, frente a apenas el 40 % que reciben hoy. El trabajo, es decir, lo que se paga en salarios a las personas, que actualmente se lleva cerca del 60 % del ingreso, se quedaría con solo el 45,2 %.
Ese hallazgo, publicado esta semana en un reporte técnico y una herramienta interactiva del Instituto Anthropic, viene acompañado de otro dato que preocupa a los propios autores: en ese mismo escenario, cerca de uno de cada cinco trabajadores que hoy ocupan cargos de oficina, gerencia o profesionales quedaría desempleado, y el desempleo total de la economía superaría los niveles que históricamente se asocian con una recesión. Los salarios de ese grupo, además, caerían más del 10 % frente a lo que ganarían sin inteligencia artificial.