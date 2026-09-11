Operativo contra el Clan del Golfo en el Suroeste deja cuatro capturados y armas incautadas

La Cuarta Brigada del Ejército informó que cuatro presuntos integrantes del Clan del Golfo fueron capturados durante un operativo realizado en el Suroeste antioqueño.

Según trascendió, las capturas se realizaron en la vereda Las Picas, en zona rural del municipio de Pueblorrico. En el procedimiento fueron incautadas varias armas largas, explosivos y otros elementos que, según las autoridades, estarían relacionados con las actividades del grupo criminal.

Tres detenidos fueron identificados con los alias de Chinga, Mono y Andrés González. De acuerdo con las autoridades, tendrían funciones relacionadas con el control del grupo sobre las zonas urbanas y con labores de seguridad.

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El cuarto detenido es un hombre conocido con el alias de Luisito, a quien las autoridades señalan como presunto cabecilla urbano del Clan del Golfo en Jericó. Además, estaría relacionado con un homicidio ocurrido en ese municipio en noviembre de 2025.