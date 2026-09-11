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Operativo contra el Clan del Golfo en el Suroeste deja cuatro capturados y armas incautadas

Tres detenidos fueron identificados con los alias de Chinga, Mono y Andrés González. De acuerdo con las autoridades, tendrían funciones relacionadas con el control del grupo en las zonas urbanas y con labores de seguridad.

  • Los detenidos junto a las armas y el material incautado en el operativo. FOTO: Cortesía
    Los detenidos junto a las armas y el material incautado en el operativo. FOTO: Cortesía
El Colombiano
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hace 17 minutos
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La Cuarta Brigada del Ejército informó que cuatro presuntos integrantes del Clan del Golfo fueron capturados durante un operativo realizado en el Suroeste antioqueño.

Según trascendió, las capturas se realizaron en la vereda Las Picas, en zona rural del municipio de Pueblorrico. En el procedimiento fueron incautadas varias armas largas, explosivos y otros elementos que, según las autoridades, estarían relacionados con las actividades del grupo criminal.

Tres detenidos fueron identificados con los alias de Chinga, Mono y Andrés González. De acuerdo con las autoridades, tendrían funciones relacionadas con el control del grupo sobre las zonas urbanas y con labores de seguridad.

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El cuarto detenido es un hombre conocido con el alias de Luisito, a quien las autoridades señalan como presunto cabecilla urbano del Clan del Golfo en Jericó. Además, estaría relacionado con un homicidio ocurrido en ese municipio en noviembre de 2025.

El operativo fue realizado de manera conjunta por soldados del Batallón de Infantería Liviana N.º 11 Cacique Nutibara –que opera en el Suroeste– y agentes de la Sijín de la Policía.

Durante el procedimiento fueron encontrados dos fusiles, una escopeta y 399 cartuchos de diferentes calibres. También fueron incautados seis cargadores para fusil, tres celulares, dos brazaletes con distintivos de la estructura criminal y tres chalecos multipropósito.

Entre los elementos encontrados también había tres artefactos explosivos improvisados, según el reporte entregado por las autoridades.

Lea también: ¿Para qué sirvió invertir más de $20.000 millones y montar una mesa de paz con el Clan del Golfo en Medio Oriente?

Los cuatro capturados y los elementos incautados quedaron a disposición de la Fiscalía.

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Bloque de Preguntas y Respuestas

Cuántas personas fueron capturadas en el operativo contra el Clan del Golfo en Pueblorrico?
Cuatro presuntos integrantes del Clan del Golfo fueron capturados durante un operativo realizado en la vereda Las Picas, zona rural de Pueblorrico, Antioquia.
¿Dónde fueron capturados los presuntos integrantes del Clan del Golfo?
Las capturas se realizaron en la vereda Las Picas, en zona rural del municipio de Pueblorrico, en el suroeste de Antioquia.
¿Quién es alias Luisito y por qué fue capturado?
Alias Luisito es señalado por las autoridades como presunto cabecilla urbano del Clan del Golfo en Jericó. Además, estaría relacionado con un homicidio ocurrido en ese municipio en noviembre de 2025.
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