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María Claudia Tarazona dice que “orden de asesinar a Miguel Uribe salió del Congreso” y entregó pruebas a Fiscalía

La viuda de Miguel Uribe Turbay aseguró que entregó a la Fiscalía información sobre una posible línea de investigación que involucraría a un parlamentario. Advirtió que serán las autoridades las encargadas de establecer la veracidad de esos datos.

  • El pasado 9 de abril, día de conmemoración a las víctimas, María Claudia Tarazona estuvo en el Congreso y dio un discurso sobre el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. FOTO Cámara de Representantes
    El pasado 9 de abril, día de conmemoración a las víctimas, María Claudia Tarazona estuvo en el Congreso y dio un discurso sobre el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. FOTO Cámara de Representantes
El Colombiano
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hace 9 minutos
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“La orden del magnicidio de Miguel salió del Congreso de la República”. Con esa afirmación, María Claudia Tarazona, viuda del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, se refirió a una de las hipótesis sobre el crimen, según dijo en entrevista con Noticias Caracol.

En contexto: A un año del magnicidio de Miguel Uribe, así va la investigación contra los responsables

Tarazona aseguró que antes del atentado recibió mensajes que advertían sobre un posible plan contra Miguel Uribe y otros políticos del Centro Democrático. Entre la información que entregó formalmente a la Fiscalía, según relató, había nombres, fotografías y conversaciones.

Uno de los mensajes que recibió, de acuerdo con su testimonio, señalaba que “la plata salió de Venezuela y la orden salió del Congreso”. Un integrante del partido Comunes presuntamente estaría relacionado con esta hipótesis.

La viuda aclaró que corresponde a las autoridades verificar la información. Señaló que están a la espera de que la Fiscalía abra esa línea de investigación dentro del caso que ya suma siete condenas.

Tras conocerse sus declaraciones, el senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático, calificó la denuncia como grave y pidió investigarla a fondo. “El acuerdo de paz abrió las puertas del Congreso a las Farc, otorgó curules y beneficios mientras el país seguía esperando justicia”, afirmó.

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