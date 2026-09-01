Organización comunitaria deberá indemnizar a Ecopetrol por bloqueos que afectaron la producción de la petrolera

En un fallo que marca un precedente histórico sobre los alcances y límites de la movilización social en Colombia, la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró patrimonialmente responsable a una organización comunitaria de los perjuicios económicos que hubo a Ecopetrol.

La afectada fue la Corporación Comunitaria Juntas de Acción Comunal Área de Influencia Directa San Isidro de Chichimene (CJAID) y quien era su presidenta, Sandra Patricia Ruiz Riaño. El tribunal los condenó solidariamente a reparar los perjuicios económicos ocasionados a Ecopetrol debido a una serie de bloqueos realizados en la Estación Chichimene, ubicada en zona rural del municipio de Acacías (Meta).

Los hechos que originaron la millonaria disputa jurídica se presentaron entre el 31 de julio y el 15 de agosto de 2017. Durante estas semanas, integrantes de las comunidades de las veredas La Esmeralda y San Isidro de Chichimene, bajo el liderazgo directo de Ruiz Riaño, adelantaron jornadas de protesta social para reclamar la asignación de cupos laborales para los habitantes de la zona de influencia de la infraestructura petrolera.

Esa movilización ciudadana derivó en el bloqueo sistemático de los accesos a la estación industrial. Según el expediente del caso, estas acciones impidieron por completo el ingreso de trabajadores, contratistas, maquinaria pesada e insumos indispensables para sostener las operaciones diarias.

El momento crítico de la jornada de protestas ocurrió el 4 de agosto de 2017, cuando manifestantes irrumpieron de manera violenta en las oficinas administrativas, causaron destrozos en equipos de laboratorio y dejaron lesionado a un contratista de la planta.

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Ante lo ocurrido, Ecopetrol se vio obligada a suspender total o parcialmente al menos siete contratos comerciales de operación, mantenimiento, transporte y prestación de servicios, lo que forzó la detención de múltiples pozos extractores en la región.