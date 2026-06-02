USO declara paro de 24 horas en Ecopetrol y denuncia estancamiento en negociación laboral

La negociación de la nueva Convención Colectiva de Trabajo entre Ecopetrol y la Unión Sindical Obrera (USO) atraviesa uno de sus momentos más tensos. El sindicato anunció un paro de labores de 24 horas en la principal petrolera del país, argumentando la falta de avances en las conversaciones y señalando una supuesta ausencia de voluntad por parte de la administración de la compañía para llegar a acuerdos.
A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, la Junta Directiva Nacional de la USO informó que la decisión fue adoptada tras considerar que las negociaciones se encuentran estancadas. Según el sindicato, la mesa de diálogo no ha mostrado progresos debido a una respuesta que calificó como “nula, negligente y dilatoria” por parte de la Vicepresidencia Corporativa de Talento Organizacional de Ecopetrol.
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