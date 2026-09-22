Otro freno: juzgado mantiene suspendida la fumigación aérea de cultivos de coca

Para salvaguardar el derecho a la vida, a la salud, al debido proceso ambiental y a la participación ciudadana, la fumigación aérea de cultivos de uso ilícito con glufosinato de amonio en Putumayo seguirá suspendida temporalmente.
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El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Mocoa ordenó a las autoridades abstenerse de iniciar el plan piloto anunciado por el Gobierno hace semanas. Eso mientras no demuestren que cumplen con las condiciones relacionadas con el tema.
En otras palabras: el plan del Gobierno De la Espriella para fumigar cultivos de coca con glufosinato de amonio en Putumayo sigue congelado, y la última palabra —tanto sobre si se levanta la suspensión como sobre el fondo del asunto— queda en manos de una eventual acción popular y de la revisión de la Corte Constitucional.
Cabe señalar que este es el segundo revés para el piloto propuesto por el Gobierno; la primera decisión la tomó el Juzgado Tercero Promiscuo de Puerto Asís hace unas semanas.