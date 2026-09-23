“Pagar o morir”: así querían extorsionar “los Pachencas” al comercio en Santa Marta; hay más capturas

El constreñimiento contra el sector productivo en Santa Marta y el departamento del Magdalena responde a una estructura de control territorial encabezada por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) —conocidas como ‘Los Pachenca’— en constante disputa con el Clan del Golfo o Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).
Un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) situó la magnitud económica del fenómeno y estimó que, solo en el corredor turístico entre Santa Marta y Palomino, el cobro de exacciones ilícitas a hoteles, restaurantes y operadores les genera a las ACSN ingresos mensuales de entre $6.000 y $7.000 millones de pesos.
En el entorno urbano, la presión sobre el comercio pequeño y mediano adoptó métodos permanentes de coacción, desde el esquema de “pagar o morir” hasta notas adhesivas (Post-it) pegadas en candados del Centro Histórico y panfletos exigiendo sumas de hasta $70 millones de pesos bajo amenaza de atentados. A esto se sumó la imposición arbitraria de proveedores de insumos y el monopolio forzado del transporte en la zona aledaña al Parque Nacional Natural Tayrona.
La investigación, realizada por el periodista samario Diego Ramírez Oyola en el Mercado Público de Santa Marta, reveló cómo las ACSN habrían convertido la extorsión en un sistema de control, con cobros diarios de $3.000 a vendedores de tinto, $5.000 a comerciantes de frutas y verduras, $10.000 a vendedores de carne y entre $20.000 y $30.000 a locales y depósitos grandes, además de cuotas iniciales y mensualidades. Quienes se niegan a pagar o intentan denunciar enfrentan amenazas, atentados e incluso homicidios selectivos. “Si no pagas, te amenazan. Y si hablas, también”, contó una comerciante.
El impacto social e institucional motivó la advertencia de Fenalco Santa Marta. Durante la Cumbre de Seguridad, la directora ejecutiva del gremio, Aura Carolina García, señaló que el delito mutó en una amenaza directa contra la viabilidad económica regional: “Hoy tenemos colaboradores del comercio que están dejando sus empleos por el temor que les generan las extorsiones. Son ellos quienes reciben las llamadas, las visitas y las intimidaciones”.