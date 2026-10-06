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Capturan paloma mensajera que intentó llevar cargadores a cárcel de Santander

El ave fue hallada con un pequeño bolso sujeto al lomo y una carga de cables para cargadores de celulares. Esto se sabe.

  • La paloma fue encontrada con un arnés y un bolso en el que transportaba cables para cargadores de celulares. Captura de video.
    La paloma fue encontrada con un arnés y un bolso en el que transportaba cables para cargadores de celulares. Captura de video.
El Colombiano
El Colombiano
hace 53 minutos
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Una paloma fue encontrada en inmediaciones de la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander, con un arnés sujetado a sus alas y una especie de bolso instalado sobre su lomo. En el interior llevaba cables para cargadores de teléfonos celulares.

El hallazgo fue realizado por funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), quienes detectaron al ave cuando, al parecer, era utilizada para ingresar elementos prohibidos al establecimiento penitenciario.

De acuerdo con la información conocida, la paloma tenía una dirección determinada hacia uno de los patios de la cárcel, donde presuntamente era esperada por algunos privados de la libertad.

Lea más: Agresor de Lucas, un perro criollo de Envigado, Antioquia, fue condenado a 20 meses de prisión: ¿una pena justa?

La carga estaba envuelta en plástico vinipel y fue encontrada dentro del pequeño dispositivo que había sido instalado sobre el cuerpo del animal.

El procedimiento quedó registrado en video por los funcionarios que intervinieron al animal y retiraron los elementos que transportaba.

En la grabación se observa a los guardianes revisando a la paloma y retirando el bolso que llevaba sobre el lomo. Uno de los funcionarios explica que el peso de la carga impedía que el ave pudiera volar normalmente.

“Se evidencia una paloma en el área de portal 1 con este elemento para transporte, al parecer para enviar a los privados de la libertad. Se evidencia que tiene su amarre”, explica uno de los funcionarios en el video.

¿Qué llevaba la paloma que fue capturada por el Inpec?

Según la información suministrada, dentro del bolso había una carga de cables para cargadores de teléfonos celulares. Los elementos estaban acondicionados para permanecer sujetos al cuerpo del ave durante el vuelo.

El caso llamó la atención por el método utilizado para intentar introducir los objetos en el centro penitenciario.

El Inpec ha registrado en otras ocasiones situaciones relacionadas con el uso de animales para intentar ingresar elementos a establecimientos penitenciarios. En estos casos, los funcionarios han identificado comportamientos inusuales de aves que sobrevuelan o permanecen en las inmediaciones de los patios.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué llevaba la paloma que encontraron en la cárcel de Girón?
La paloma llevaba cables para cargadores de teléfonos celulares dentro de un pequeño bolso sujeto a su lomo con amarres y un arnés.
¿Dónde encontraron la paloma usada para ingresar cargadores?
El ave fue encontrada en inmediaciones de la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander, por funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).
¿Cómo intentaron ingresar los cargadores a la cárcel de Palogordo?
La carga fue acondicionada en un pequeño bolso instalado sobre el lomo de la paloma y sujetado con amarres. El ave aparentemente tenía una dirección hacia uno de los patios del establecimiento.
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