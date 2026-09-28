Paneles en casas deshabitadas y obras sin iniciar: así va millonario proyecto solar del Gobierno Petro en La Guajira

Ni tres meses han pasado desde la salida del gobierno de Petro y ya hay proyectos que quedaron en veremos que empiezan a salir a la luz. Uno de ellos es el convenio suscrito entre el Ministerio de Minas y Energía y Dispac, empresa distribuidora de energía del Chocó, para instalar soluciones fotovoltaicas en comunidades de La Guajira.
Este es un proyecto de más de $300.000 millones con el que el gobierno de Gustavo Petro buscaba llevar energía solar a 10.664 viviendas vulnerables de La Guajira; sin embargo, apenas ha beneficiado a 862, equivalente al 8,1 % de la meta. Lo anterior, pese a que los cronogramas contemplaban avances muy superiores para esta fecha.
El contrato tiene plazo hasta el 30 de noviembre para completar las instalaciones y ponerlas en funcionamiento.
Además, un recorrido llevado a cabo por Semana evidenció que todavía hay rancherías en las que las obras ni siquiera han comenzado, instalaciones con fallas y paneles ubicados en viviendas deshabitadas.